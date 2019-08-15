الخميس اليوم الأخطر للإصابة في حوادث طرق بالبلاد

يُستدل من معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، اليوم، أن يوم الخميس هو اليوم الأخطر في الأسبوع للإصابة في حوادث طرق في شوارع البلاد.

ووفقا لتقرير الجمعية فإنه في السنوات الخمس الأخيرة أُصيب أيّام الخميس 19,063 شخصًا في حوادث طرق، واليوم الذي يليه خطورةً هو يوم الأحد، الذي أُصيب فيه 18,813 شخصًا في حوادث. واليوم الأقل خطورةً هو يوم السبت، حيث أنّه في السنوات الخمس الأخيرة أُصيب في حوادث يوم السبت 13,651 شخصًا.

وتبين، بحسب المعطيات، لدى اختبار صعوبة الإصابة أن يوم الأحد بالذات هو اليوم الأشدّ فتكًا- العدد الأكبر من الناس أي 276 قُتلوا أيّام الأحد، وأيّام الجمُعة بين السنوات 2014- 2018 قُتل 272 شخصًا، بينما شهدت أيّام السبت أقلّ عدد من القتلى، 185 قتيلًا.

كما أنّه في المجال المدينيّ يوم الخميس هو اليوم الذي شهد أكبر عدد من المصابين، إلّا أنّه لدى اختبار المدن بصورة فردانيّة تبيّن أنّ في كلّ مدينة يومًا آخر أخطر: في الناصرة و شفاعمرو تبيّن أنّ يوم الإثنين هو اليوم الخطير، لكن في سخنين وأمّ الفحم اليوم الأخطر هو بالذات الجمُعة. واليوم الذي تعرّض فيه للإصابة أكبر عدد من الناس في جديدة- المكر وعرّابة هو يوم السبت.

وقال مدير عامّ جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، إيرِز كيتا: "إنّ اختبار الأيّام المتعدّدة المصابين في كلّ مدينة ومدينة يُمكن أن يساعد مجمل الجهات المؤتمَنة على الأمان على الطرق، ومن بينها وزارة المواصلات والأمان على الطرق، رؤساء البلديّات ودوائر الإجراء والتنفيذ، على تشخيص المميّزات الخاصّة والعمل بشكل ممركَز أكثر من أجل تحسين وضع الأمان".

وأضاف: "إنّ هذه المعطيات مع المعلومات بالنسبة إلى موضع الحوادث في المدن في إمكانها أن تشكّل أداة ناجعة في النضال ضدّ حوادث الطرق وتقليص عدد الحوادث والمصابين. يجب على الجهات المسؤولة عن الأمان اختبار الأسباب المحتمَلة للإصابة الزائدة خصوصًا في أيّام معيّنة، وعلى هذا الأساس الاهتداء إلى أفضل السُّبُل لتقليص كمّية الحوادث والمصابين".

ما هو اليوم الأخطر في كلّ بلدة؟

•الناصرة: اليوم الأخطر للإصابة في حوادث طرق هو يوم الإثنين، حيث أُصيب فيه 105 أشخاص، خلال السنوات 2014- 2018.

•سخنين: اليوم الأخطر للإصابة في حوادث طرق هو يوم الجمُعة، حيث أُصيب فيه 101 أشخاص، خلال السنوات 2014- 2018.

•أمّ الفحم: اليوم الأخطر للإصابة في حوادث طرق هو يوم الجمُعة، حيث أُصيب فيه 79 شخصًا، خلال السنوات 2014- 2018.

•جديدة- المكر: اليوم الأخطر للإصابة في حوادث طرق هو يوم السبت، حيث أُصيب فيه 84 شخصًا، خلال السنوات 2014- 2018.

•باقة الغربية: اليوم الأخطر للإصابة في حوادث طرق هو يوم الجمُعة، حيث أُصيب فيه 74 شخصًا، خلال السنوات 2014-2018.

•عرابة: اليوم الأخطر للإصابة في حوادث طرق هو يوم السبت، حيث أُصيب فيه 55 شخصًا، خلال السنوات 2014- 2018.

•شفاعمرو: اليوم الأخطر للإصابة في حوادث طرق هو يوم الإثنين، حيث أُصيب فيه 54 شخصًا، خلال السنوات 2014- 2018.