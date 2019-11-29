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تقرير مصوّر | 10 عائلات عربية تتفكك يوميًا

تاريخ النشر: 29/11/2019 - 22:15

تقرير مصوّر | 10 عائلات عربية تتفكك يوميًا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨/ أنس موسى

انتشرت في الآونة الأخيرة معطيات حول نسبة الطلاق في المجتمع العربي، الأمر الذي ينذر بتفكك المجتمع نتيجة تدهور أحوال الأسر العربية، لأسباب وعوامل مختلفة.

 ويسلّط هذا التقرير الخاص لموقع "عرب 48"، الضوء، على تفاصيل ومعطيات خطيرة حول نسب الطلاق في المناطق المختلفة في البلاد، وأكثر القضايا المتداولة في المحاكم الشرعية، سواء على صعيد الخيانة الزوجية أو الجانب الاقتصادي وغيرها.

كما يبيّن المتحدثون في التقرير، أحوال تغيّر المجتمع والعائلات العربية وانعدام العوامل الضابطة، بالإضافة إلى انعدام المسؤولية لدى الأزواج، حيث أشاروا إلى ضرورة وجود دورات تأهيل ووضعها كشرط أساسي لعقد الزوجي.

وسلّط التقرير الضوء على حالة طلاق، حيث تحدثنا إلى شاب انفصل عن زوجته بعد زواج لم يستمر سوى ثلاثة أشهر فقط، مبيّنا أسباب ذلك، ومعاناته في الشوق لطفله وتمنياته بأن تلتئم أسرته من جديد.


#نسبة الطلاق
#المجتمع العربي
#تفكك الأسرة
#عوامل الانفصال
#مؤسسة الزواج

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