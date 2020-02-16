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"حوار مع الرئيس" يستضيف رئيس بلدية الطيبة.. شعاع منصور مصاروة

تاريخ النشر: 16/02/2020 - 19:09

"حوار مع الرئيس" يستضيف رئيس بلدية الطيبة.. شعاع منصور مصاروة
عرب ٤٨

استضاف برنامج "حوار مع الرئيس" في حلقته الخامسة رئيس بلدية الطيبة، المحامي شعاع منصور مصاروة، وحاوره الزميل أنس موسى حول عدة قضايا مرتبطة في الشأن المحلي الطيباوي والقُطري.

كما تنازل الحوار "صفقة القرن" وقضية طرح ضمّ المثلث إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن الرئيس الحالي جرى انتخابه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لدورة ثانية.

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#حوار مع الرئيس
#شعاع منصور مصاروة
#أنس موسى
#الطيبة
#صفقة القرن
#منطقة المثلث

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