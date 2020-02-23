  2. محليات
  3. دراسات وتقارير

"حوار مع الرئيس" يستضيف رئيس مجلس جسر الزرقاء.. مراد عمّاش

تاريخ النشر: 23/02/2020 - 18:33

"حوار مع الرئيس" يستضيف رئيس مجلس جسر الزرقاء.. مراد عمّاش
عرب ٤٨

حلّ رئيس المجلس المحلي لبلدة جسر الزرقاء الساحلية، مراد عمّاش، ضيفًا على برنامج "حوار مع الرئيس" الذي يقدّمه الزميل أنس موسى.

وتناولت الحلقة السادسة أوضاع بلدة جسر الزرقاء على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، وتحدياتها السياسية وحتى السياحية، إذ تُعتبر البلدة العربية الوحيدة الباقية على الساحل الفلسطيني بعد نكبة عام 1948.

ورغم أنها تمتاز بمقومات جغرافية مميزة عن البلدات العربية الأخرى، إلا أن ظروفها الاجتماعية قاسية، إذ تبلغ نسبة الفقر 80%، والبطالة تتجاوز 20%.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#جسر الزرقاء
#مراد عماش
#حوار مع الرئيس
#أنس موسى
#الساحل الفلسطيني
#السلطات المحلية العربية

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بيت مُهدد بالهدم بكفر قاسم: نعيشُ كابوسًا والشرطة تُهددنا بكل ساعة
بيت مُهدد بالهدم بكفر قاسم: نعيشُ كابوسًا والشرطة تُهددنا بكل ساعة

2020-02-23

بلدية الطيبة تلغي الرحلات المدرسية بسبب "كورونا"
بلدية الطيبة تلغي الرحلات المدرسية بسبب "كورونا"

2020-02-23

المتابعة تؤجل المظاهرة ضد "صفقة القرن"
المتابعة تؤجل المظاهرة ضد "صفقة القرن"

2020-02-23

الأكثر قراءة

بينها الناصرة والقدس: 9 سياح كوريين مصابون بـ

بينها الناصرة والقدس: 9 سياح كوريين مصابون بـ"كورونا" زاروا البلاد

2020-02-22
سياح زاروا الناصرة أُصيبوا بـ

سياح زاروا الناصرة أُصيبوا بـ"كورونا": اجتماع طارئ مع مدراء المستشفيات

2020-02-22
تخوفات من انتشار كورونا: نتنياهو يعقد جلسة تقييم وعزل العشرات صحيًا

تخوفات من انتشار كورونا: نتنياهو يعقد جلسة تقييم وعزل العشرات صحيًا

2020-02-22
حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفرقة

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفرقة

2020-02-22
الضفة: إغلاق الأماكن التي زارها الوفد السياحي الكوري منعا لانتشار كورونا

الضفة: إغلاق الأماكن التي زارها الوفد السياحي الكوري منعا لانتشار كورونا

2020-02-22