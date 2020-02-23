"حوار مع الرئيس" يستضيف رئيس مجلس جسر الزرقاء.. مراد عمّاش

حلّ رئيس المجلس المحلي لبلدة جسر الزرقاء الساحلية، مراد عمّاش، ضيفًا على برنامج "حوار مع الرئيس" الذي يقدّمه الزميل أنس موسى.

وتناولت الحلقة السادسة أوضاع بلدة جسر الزرقاء على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، وتحدياتها السياسية وحتى السياحية، إذ تُعتبر البلدة العربية الوحيدة الباقية على الساحل الفلسطيني بعد نكبة عام 1948.

ورغم أنها تمتاز بمقومات جغرافية مميزة عن البلدات العربية الأخرى، إلا أن ظروفها الاجتماعية قاسية، إذ تبلغ نسبة الفقر 80%، والبطالة تتجاوز 20%.