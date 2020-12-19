جرائم القتل في المجتمع العربي: 14 ضحية منذ مطلع الشهر

شهدت البلدات العربية في الآونة الأخيرة تصاعدا خطيرا في جرائم القتل، والتي كان آخر ضحاياها 3 أقرباء من باقة الغربية وجت في جريمتين منفصلتين، الليلة الماضية.

ووقعت في الأيام الأخيرة جرائم قتل بوتيرة شبه يومية، إذ قتل منذ مطلع الشهر الجاري 14 ضحية ليبلغ عدد القتلى منذ مطلع العام الجاري 98 بينهم 16 امرأة في جرائم قتل مختلفة.

وفي الوقت الذي باتت تفتك فيه الجريمة المجتمع العربي، تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل نشطت في إصدار بيانات بـ"شروعها في التحقيق" وأخرى حول أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

14 قتيلا منذ مطلع الشهر

قُتل منذ مطلع الشهر الجاري ولغاية الآن 14 شخصا بينهم امرأة في جرائم مختلفة تضاف إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي، التي باتت تقض مضاجع المواطنين بسبب انعدام الأمن والأمان.

وفي يوم 2 كانون الأول/ ديسمبر، أسفرت جريمة إطلاق نار داخل منزل عن مقتل صبحية وابنها سلام طاطور (73 و39 عاما)، وفي أعقاب ذلك أعتقل نجل الضحية أحمد طاطور (51 عاما) بارتكاب الجريمة.

وفي اليوم التالي قتل الشاب محمد بدران (27 عاما) من زيمر بجريمة إطلاق نار في جت المثلث، ثم وبفارق زمني قصير قتل فهمي حناوي (44 عاما) من اللد عند مفرق جينتون – شارع 40.

وفي غضون أقل من 24 ساعة، قتل الشاب أحمد محمد جمل عكري (29 عاما) من كابول في جريمة إطلاق نار إثر شجار في القرية، ثم وبفارق ساعتين قتل الشاب يوسف محروس أبو ستة (23 عاما) بعد تعرضه لإطلاق نار خلال شجار آخر اندلع في رهط.

وفي يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر، قتل الفتى أحمد أبو راس (16 عاما) من عيلوط إثر تعرضه لجريمة طعن في القرية، واعتقلت الشرطة مشتبها بالضلوع في الجريمة.

وفي يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر، أقدم جناة على إطلاق النار على سيارة في المنطقة الصناعية بكفر قاسم، ما أسفر عن مقتل الشاب ضياء فريج (23 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة.

وبعدها بيوم قتل زياد غريفات (48 عاما) من الزرازير متأثرا بإصابته بعد محاولته فض شجار بين مجموعة شبان في القرية، واعتقلت الشرطة شابا في العشرينيات من عمره للاشتباه به بالاعتداء على الضحية.

وفي يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر قتل نمر نظمي سليمان (46 عاما) إثر جريمة إطلاق نار في قرية الرينة، وبعد ساعات قتل الشاب علي نشأت بدوي (30 عاما) من مدينة كفر قاسم بجريمة إطلاق نار منفصلة على شارع الطيبة طولكرم المؤدي إلى حاجز جبارة.

وفي الليلة الماضية، قتل كل من الشقيقين أحمد ومحمد جميل شرقية (33 و41 عاما) من جت المثلث وابن شقيقتهما أمير أبو حسين (25 عاما) في جريمتي إطلاق نار منفصلتين.

جرائم القتل في المجتمع العربي: 98 ضحية منذ مطلع العام

وبمقتل الضحايا الثلاثة في باقة الغربية، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل العرب إلى 98، بينهم 16 امرأة. يذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

والضحايا منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم هم كل من: أحمد ومحمد جميل شرقية (33 و41 عاما) من جت المثلث وأمير أبو حسين (25 عاما) من باقة الغربية يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر، نمر نظمي سليمان (46 عاما) من الرينة وعلي نشأت بدوي (30 عاما) من كفر قاسم يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر، زياد غريفات (48 عاما) من الزرازير يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر، ضياء فريج (23 عاما) من كفر قاسم يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر، أحمد أبو راس (16 عاما) من عيلوط يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر، أحمد محمد عكري (29 عاما) من كابول ويوسف محروس أبو ستة يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر، محمد بدران (27 عاما) من زيمر وفهمي حناوي (44 عاما) من اللد يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر، صبحية طاطور (73 عاما) ونجلها سلام طاطور (39 عاما) من الرينة يوم 2 كانون الأول/ ديسمبر، أحمد الأطرش (35 عاما) من قرية الأطرش بالنقب يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، بيان أصلان (40 عاما) من المغار يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، فارس خطار (25 عاما) من يركا عثر على جثته يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفاء عباهرة (41 عاما) من عرابة يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، سهير حسن (38 عاما) من ساجور، ورامي يعقوب أبو ظلام (41 عاما) من جديدة المكر، وحامد مجدي حسين (19 عاما) من البعنة، قتلوا معا فجر اليوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، ونسيم حسن الأطرش (17 عاما) من قرية الأطرش بالنقب يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر، عايدة أبو حسين (47 عاما) من باقة الغربية وجمعة الوحواح (42 عاما) من اللد ونواف الحاج أشقراني (23 عاما) من الطيرة يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر، آدم زياد أمون (20 عاما) من يركا يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر، إبراهيم عبد الحكيم مصاروة (25 عاما) من الطيبة يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر، نجاح منصور (35 عاما) من كوكب أبو الهيجاء يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر، سيمون أرماني (92 عاما) من اللد يوم 9 تشرين الثاني/ أكتوبر، أمية تيتي (58 عاما) من البعنة يوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر، يوسف قبوعة (77 عاما) من قرية الفرعة بالنقب يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر، فادي أبو الرب (27 عاما) من حيفا يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر، محمد عراقي (19 عاما) من الطيرة يوم 29 أيلول/ سبتمبر، راشد دويكات (30 عاما) من يافا يوم 25 أيلول/سبتمبر، منهل أمون (62 عاما) من يركا يوم 21 أيلول/ سبتمبر، نزار أحمد زطمة (38 عاما) من الناصرة ومحمد عوني جبارين (22 عاما) من أم الفحم يوم 18 أيلول/ سبتمبر، جهاد أبو صعلوك (33 عاما) من اللد يوم 14 أيلول/ سبتمبر، غازي أمارة (35 عاما) من كفر كنا يوم 12 أيلول/ سبتمبر، حنين العبيد (27 عاما) من رهط يوم 10 أيلول/ سبتمبر، شريفة أبو معمر (30 عاما) يوم 31 آب/ أغسطس، فارس أبو عرار (22 عاما) من قلنسوة يوم 30 آب/ أغسطس، سامر أبو فاضل (24 عاما) من كفر قاسم يوم 28 آب/ أغسطس، أحمد ريان (60 عاما) من كابول يوم 23 آب/ أغسطس، نورة كعبية (53 عاما) من عرب الهيب يوم 21 آب/ أغسطس، محمد خالدي (40 عاما) من عرب الخوالد يوم 18 آب/ أغسطس، محمد أمين أبو رياش (19 سنة) من اللد يوم 7 آب/ أغسطس، خالد وليد حمد من أم الفحم وعلي حماد من يافا يوم 25 تموز/ يوليو، عمر كحيل من يافا يوم 20 تموز/ يوليو، أدهم بشارة (55 عاما) من الطيرة يوم 19 تموز/ يوليو، حسين أبو ذيب الطوري (55 عاما) من كفر قاسم يوم 19 تموز/ يوليو، سمير عمرية (50 عاما) من إبطن يوم 18 تموز/ يوليو، سعيد ورامي عساف (62 و27 عاما) من زيمر يوم 7 تموز/ يوليو، وفاء مصاروة (40 عاما) من الطيبة يوم 2 تموز/يوليو، نجيب عبد الله من كسرى سميع يوم 28 حزيران/ يونيو، إيهاب بيدوسي (32 عاما) من باقة الغربية يوم 23 حزيران/ يونيو، مالك أبو فول (24 عاما) من جت المثلث يوم 18 حزيران/ يونيو، أدهم ناطور وفريد خلاف ومحمد وتد من كفر ياسيف ويافا وجت المثلث في 16 حزيران/ يونيو، روان الكتناني القريناوي (29 عاما) من رهط يوم 14 حزيران/ يونيو، خليل خليل (28 عامًا) من حيفا يوم 10 حزيران/ يونيو، رائد عبد اللطيف (40 عاما) وجبريل عكاشة (41 عاما) ونهاد الشمالي (28 عاما) يوم 6 حزيران/ يونيو، أمير أمون (24 عاما) من يركا يوم 27 أيار/ مايو، يوسف محمد حصارمة (60 عاما) من البعنة يوم 26 أيار/ مايو، صالح فوزي جربان (26 عاما) من جسر الزرقاء يوم 18 أيار/ مايو، عبد الرحيم شلباية (60 عاما) من قلنسوة يوم 17 أيار/ مايو، عميد فاضل في الثلاثينات من عمره من المغار يوم 15 أيار/ مايو، نور شحدة أبو القيعان (20 عاما) من حورة يوم 13 أيار/ مايو، مصطفى درويش يونس (26 عاما) من عارة يوم 13 أيار/ مايو، محمود مؤيد عدوي (29 عاما) من طرعان يوم 10 أيار/ مايو، عوفر أبو سعدة وكارلوس أبو تميمة (28 و40 عاما) من عسفيا يوم 9 أيار/ مايو، سلامة أبو كف (40 عاما) في بئر السبع يوم 7 أيار/ مايو، محمد زياد إغبارية (38 عاما) من أم الفحم يوم 5 أيار/ مايو، ميرفت دسوقي (48 عاما) من اللد يوم 17 نيسان/ أبريل، نيفين عمراني (21 عاما) من حورة يوم 17 نيسان/أبريل، محمد مصباح من أم الفحم يوم 9 نيسان/ أبريل، أشرف خالد حامد (30 عاما) في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر قرع، تمام جبالي (84 عاما) إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة يوم 25 آذار/ مارس، محمد سلمان (20 عاما) من الطيرة يوم 20 آذار/ مارس، زمزم محاميد (19 عاما) من أم الفحم يوم 18 آذار/ مارس، محمد الشمالي (35 عاما) من الرملة يوم 13 آذار/ مارس، محيي الدين هشام بدران (33 عاما) من البعنة يوم 12 آذار/ مارس، نسرين عبد الحفيظ من الطيبة يوم 1 آذار/ مارس، نبيل عيسى عماش في العشرينيات من عمره من جسر الزرقاء يوم 27 شباط/ فبراير، رسمي الأسد في بلدة اللقية بالنقب يوم 9 شباط/ فبراير، عودة أبو جليدان (42 عاما) من العزازمة في منطقة بير هداج بالنقب يوم 5 شباط/ فبراير، محمود مبرشم (30 عاما) من جديدة المكر يوم 20 كانون الثاني/ يناير، عبد المنعم ناجي الجرابعة (25 عاما) من بلدة السيد بالنقب يوم 19 كانون الثاني/ يناير، شادية أبو سريحان (35 عاما) من بير المشاش يوم 14 كانون الثاني/ يناير، ساهر أبو القيعان (25 عاما) من حورة يوم 11 كانون الثاني/ يناير، حمادة طه في الأربعينيات من عمره من كفر قاسم يوم 5 كانون الثاني/ يناير، محمود العطاونة العبيد (16 عاما) من الرملة يوم 4 كانون الثاني/ يناير.