كيف نتصرف عند وقوع هزة أرضية؟

ضربت هزة أرضية خفيفة منطقة شمالي البلاد، فجر اليوم الأربعاء، وهي الثانية في غضون الساعات الأخيرة.

وتتعرّض الأرض إلى الكثير من التحرّكات الطبيعيّة، مثل: البراكين، والزلازل، والهزّات الأرضيّة، فكلها تحدث بسبب حدوث تصدّعات في صخور القشرة الأرضيّة، ممّا يؤدّي إلى تحرّك هذه الصخور مسببة تحرّك القشرة الأرضيّة، وهو ما يُسمّى بالزلزال أو الهزّة الأرضيّة. وممّا يزيد من خطورة الهزّة الأرضيّة هو عدم القدرة على التنبؤ بوقت حدوثها، وبالتأثيرات التي تتبعها، لذلك لا بدّ من أخذ بعض الاحتياطات الرئيسيّة لمحاولة تقليل الأضرار التي قد تنجم عن الهزّة الأرضيّة، كما يجب الاستعداد النفسيّ لوقوعها قبل حدوثها، حتى لو كانت المنطقة غير مشهورة بحصول الزلازل، أو الهزّات الأرضيّة، ومحاولة تدريب الأفراد وخاصّةً الأطفال حول كيفيّة التصرّف الصحيح أثناء حدوث أيّ هزّة أرضيّة.

تعليمات منقذة للحياة

عند تلقي تنبيه على حدوث هزة أرضية، يجب التصرف حسب المكان الذي نتواجد فيه، وفقا للتعليمات التالية:

في داخل مبنى:

إذا كان من الممكن مغادرة المبنى في غضون ثوانٍ معدودة، اخرجوا على الفور لمنطقة مفتوحة.

إذا لم يكن بالإمكان مغادرة المبنى في غضون ثوانٍ معدودة، ادخلوا إلى المكان المحمي في المنزل، واتركوا الباب والنافذة مفتوحين.

إذا لم يتوفر مكان محمي في المنزل، اخرجوا لغرفة الدرج، وإذا أمكن الأمر، استمروا في نزول الدرج حتى الخروج من المبنى.

ممنوع استعمال المصعد.

فقط في حال لم تتمكنوا من ذلك، اجلسوا في زاوية داخلية من الغرفة أو تحت قطعة أثاث ثقيلة، واحموا الرأس بواسطة اليدين.

في الخارج:

ابقوا في المنطقة المفتوحة وابتعدوا عن المباني، والأشجار، وأسلاك الكهرباء، والأغراض التي من الممكن أن تقع وتعرضكم للخطر.

عند التواجد في السيارة:

توقفوا فورا على جانب الطريق وانتظروا في داخل السيارة حتى انتهاء الهزة الأرضية، السيارة تعطيكم الحماية.

امتنعوا من التوقف تحت جسر، وعند مفترقات الطرق، بالقرب من مبان أو تحت منحدر حاد، خوفا من الانهيار.

ابتعدوا عن هذه الأماكن بالسيارة أو سيرا على الأقدام.

عند التواجد بالقرب من شاطئ البحر:

ابتعدوا عن الشاطئ لمسافة كيلو متر واحد على الأقل أو اصعدوا إلى الطابق الرابع وما فوق، خوفا من قدوم تسونامي وغرق الشاطئ.

استعينوا باللافتات الموجّهة إلى طرق الهروب لمناطق التجمع المحددة.

تعليمات مهمة:

تعاملوا مع كل هزة أرضية وكأنها هزة أرضية قوية، وانتقلوا لمكان آمن حسب التعليمات.

احموا أنفسكم بالشكل التالي: انحنوا على الركبتين، والتصقوا بالأرض، واحموا رؤوسكم ووجوهكم بأيديكم.

إذا كنتم على كراس متحركة أقفلوا الفرامل واحموا رؤوسكم.

إذا تمكنتم، خذوا معكم حقيبة الطوارئ العائلية التي جهزتموها في موعد سابق.

ابتعدوا قدر الإمكان عن المباني، والأشجار، وأعمدة الكهرباء، والأغراض التي من الممكن أن تعرضكم للخطر.