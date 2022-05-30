احتجاجات المعلمين: "عدم الاستجابة لمطالبنا سيدفعنا لإضراب عام"

شرعت منظمة المعلمين في البلاد بإجراءاتها الاحتجاجية على خلفية النقص الشديد بعدد المعلمين في جهاز التعليم، ومطالبة برفع أجور المعلمين.

وتصر المنظمة على إنهاء التفاوض على أجور المعلمين، والبدء بخطوات حثيثة للتوقيع على اتفاق جديد ينهي مسألة الأجور للمعلمين الجدد والقدامى.

وأنهت الهيئة الممثلة للمعلمين الدوام المدرسي، اليوم الإثنين، مُبكرا في الساعة الواحدة من بعد الظهر، تنفيذا لقرار المنظمة وللمطالبة بزيادة أجور المعلمين. وشمل الإجراء رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والتعليم الخاص، وذلك من أجل إفساح المجال أمام كافة العاملين في جهاز التعليم الوصول إلى التظاهرة المقرر إجراؤها الساعة السادسة من مساء اليوم في مدينة تل أبيب، وللضغط على وزارة المالية بتسريع وتيرة المفاوضات مع المنظمة والتوصل إلى اتفاق أجور جديد دون شروط إضافية على شكل زيادة ساعات التعليم أو المساس بأيام العطل المدرسية.

وأبدت لجان أولياء أمور الطلاب دعما لمطالب المعلمين، ورفضا لاستخدام الطلاب، في نزاعات العمل الدائرة بين الهيئة النقابية ووزارة المالية.

كمال خلايلة

وقال عضو نقابة المعلمين في فرع حيفا ومدير مدرسة ابن سينا الابتدائية في سخنين، المربي كمال خلايلة، لـ"عرب 48" إنه "بدأنا، اليوم، أول خطوة فعلية في نضالنا عبر الإضراب بعد الساعة الواحدة لمن سيشارك في المظاهرة، مساء اليوم، في تل أبيب. نأسف جدا أن وصلنا إلى مرحلة النزاع والإضراب، وهو نتيجة للآذان الصماء في وزارة المالية، ونثمن موقف وزيرة التربية والتعليم المساندة لمطالب المعلمين".

وأكد أنه "لن نقبل كنقابة أن نقلص من أيام العطل الدراسية في الصيف، أو غيرها، ولن نقبل شروط لقاء تحسين الأجور. أيام العطل حق لنا كمعلمين، ولا يعقل أن يعمل المعلم دون اتفاقيات منذ أربع سنوات، وكيف يمكن لمعلم لا يتعدى راتبه 10 آلاف شيكل أن يعيش بكرامة؟ مطلبنا تحسين أجور المعلمين بما يكفل العيش الكريم".

وختم خلايلة بالقول إن "هناك مماطلة في التوصل إلى اتفاق إطار لأجور المعلمين منذ العام 2019، كما نطالب بسلم واضح للتدرج الوظيفي للمعلم منذ البداية وحتى خروجه للتقاعد. هذه المهنة تحولت إلى مهنة غير مرغوبة يعزف عنها كثيرون، وتحسين هذه الشروط يمكن أن يستقطب معلمين جدد، وما لم تستجب وزارة المالية لمطالب النقابة قد نصل فعلا إلى خطوات تصعيدية، بينها الإضراب العام، وكل الخطوات الاحتجاجية القادمة ستكون بالتلاؤم مع مدى جدية المقترحات والتفاوض بدون شروط مسبقة. نحن نستحق تحسين ظروفنا على ما نقدمه وليس لقاء ساعات عمل إضافية أو شروط جديدة".

نديم المصري

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، المحامي نديم المصري، لـ"عرب 48" إنه "ندعم مطالب نقابات المعلمين المحقة لتحسين ظروف عملهم، ومكانتهم، وأجورهم، ولكننا نطالب بعدم إقحام الطلاب والمسيرة التعليمية في النزاع ما بين النقابة والوزارة".

وشدد على أنه "نطالب دائما بتحييد الطلاب من الخطوات الاحتجاجية في النزاع، وان يستخدم المعلمون كل الطرق المناسبة القانونية من أجل الحصول على مطالبهم وتحسين ظروف عملهم، مثل المظاهرة الاحتجاجية، اليوم، دون الحاجة لتسريح الطلاب الساعة الواحدة ظهرا لتنفيذ هذا الاحتجاج".

وختم المصري بالقول إن "هذا يؤثر على الطلاب والأهل، ويشوش المسيرة التعليمية، ولذلك نطالب بتحييد الطلاب من هذه النزاعات على الرغم من دعمنا لموقفهم واحتياجاتهم".