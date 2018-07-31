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خاص | وائل يونس سيستقيل من الكنيست في الثامن من آب المقبل

تاريخ النشر: 31/07/2018 - 10:40

خاص | وائل يونس سيستقيل من الكنيست في الثامن من آب المقبل
وائل يونس (فيسبوك)
عرب ٤٨ / عمر دلاشة
تحرير: قاسم بكري

أكد مصدر في القائمة المشتركة لـ"عرب 48" أن "النائب أحمد طيبي أبلغ أطرافا في القائمة المشتركة، بأن النائب عن حركته 'العربية للتغيير'، وائل يونس، سيقدم استقالته من الكنيست في تاريخ 08.08.2018، وذلك تزامنا مع عقد جلسة في الكنيست في ذات اليوم".

وأكد المصدر أنه "سيعقد مؤتمر صحفي بهذا الخصوص بعد ذلك"، علما أن الموعد الذي كانت قد حددته "العربية للتغيير" لاستقالة يونس في تصريحات سابقة كان مع انتهاء الدورة الصيفية للكنيست في تاريخ 24.07.2018.

وبهذا تنتهي أزمة التناوب في القائمة المشتركة، إذا ما استقال يونس ونُفذ الاتفاق فعلا، بعد مماطلة تجاوزت عاما كاملا إذ كان يفترض أن يُنفذ في 25.07.2017 لإتاحة دخول المربية، نيفين أبو رحمون، عن التجمع الوطني الديمقراطي ضمن القائمة المشتركة إلى الكنيست.


#القائمة المشتركة
#سياسة
#اتفاق التناوب

من عرب 48

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