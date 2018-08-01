القائمة المشتركة تطالب اتحاد البرلمانيين الدولي بمعاقبة إسرائيل

*المشتركة تعرض على الاتحاد مخاطر "قانون القومية" والتقييدات المستمرة على الحريات السياسية

قدمت القائمة المشتركة شكوى رسمية إلى اتحاد البرلمانيين الدولي في جنيف ضد الحكومة الإسرائيلية وضد الكنيست، وذلك في أعقاب تشريع "قانون القومية" العنصري الذي يهدف إلى تكريس التمييز والعنصرية ضد المواطنين العرب ويتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما تطرقت "المشتركة" في توجهها إلى "التضييقات المتواصلة على الحريات السياسية والحقوق الديمقراطية في البلاد"، وإلى "الملاحقات السياسية التي يعاني منها النواب العرب في البرلمان والقيادات السياسية والأهلية العربية".

وشرح رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، النائب د. يوسف جبارين، في الشكوى التي تقدم بها باسم القائمة، بحسب بيان أصدره مكتبه البرلماني وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأربعاء، "الأبعاد الخطيرة التي يحملها قانون القومية والمسّ الصارخ بمبادئ ديمقراطية، وذلك كتشريع تمييزي عنصري من قبل البرلمان، يمس بمعايير أساسية بالقانون الدولي ويتيح لممارسة الأبرتهايد".

وتطرقت الشكوى إلى "الاستثناء العنصري الواضح للمواطنين في الدولة والتعامل معهم وكأنهم غرباء في وطنهم، بالإضافة إلى المس الصارخ باللغة العربية وبمكانتها، وهي لغة أهل البلاد الأصليين".

وأضاف البيان أن "النائب جبارين كان قد توجه في الأشهر الأخيرة إلى الاتحاد الدولي حول التقييدات الإسرائيلية تجاه حرية العمل السياسي للنواب العرب وللأحزاب السياسية، وتضمنت الرسالة تطرقًا إلى تشريع قانون طرد النواب العرب الذي صادقت المحكمة العليا عليه، مؤخرًا، وإلى منع النواب العرب من السفر للخارج بتمويل منظمات تدعو لمقاطعة إسرائيل بسبب نشاطها الاستيطاني والاحتلالي، وكذلك منع النواب العرب من زيارة الأسرى الفلسطينيين ومن دخول الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى، بالإضافة إلى شطب مقترح قانون 'دولة كل مواطنيها' ومنع تداوله بالكنيست".

وأكّد جبارين في رسالته أن "التشريعات العنصرية والاحتلالية في الكنيست الحالية، مثل قانون شرعنة الاستيطان وقانون طرد النواب وقانون القومية، تتناقض بشكل صارخ مع أسس القانون الدولي ومع الشرعية الدولية، وخاصة بكل ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في دولته المستقلة على أساس حل الدولتين، وكذلك حق المجتمع العربي الأصلاني بالدولة بالمساواة التامة والكاملة مدنيًا وقوميًا، وبالحماية المتساوية أمام القانون ومؤسسات الدولة. كما تتناقض هذه القوانين العنصرية مع التزامات وتعهدات إسرائيل الدولية، إذ أن إسرائيل هي طرف في المعاهدات الدولية الأساسية حول حقوق الإنسان والمعاهدة الدولية حول منع التمييز العنصري، بالإضافة إلى معاهدة اتحاد البرلمانيين الدولي".

وقال جبارين في تعقيبه على شكوى المشتركة، إن "اتحاد البرلمانيين يقوم على أساس احترام الشرعية الدولية والحقوق الديمقراطية وحرية العمل السياسي للممثلين السياسيين، ومن هنا يأتي توجهنا للاتحاد لفحص ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من ممارسات وتشريعات غير ديمقراطية ومن تقييدات على حرية العمل السياسي ومن أجل اتخاذ إجراءات عقابية ضد المسؤولين الإسرائيليين".

وختم جبارين حديثه بالقول إن "التوجه إلى اتحاد البرلمانيين الدولي هو جزء من حملة دوليّة واسعة ومكثفة نقوم بها بالقائمة المشتركة ولجنة المتابعة للتصدي التشريعات والممارسات العنصرية، وذلك إلى جانب برنامج العمل القضائي والجماهيري الكفاحي الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة العليا".