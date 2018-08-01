المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في تظاهرات مناهضة لـ"قانون القومية"

*وتدعو الجمهور للمبادرة في التوقيع على عريضة الجماهير العربية الرافضة للقانون العنصري

دعت لجنة العمل الشعبي في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة في التظاهرات التي ستجري في نهاية الأسبوع في عدد من المدن ومفارق الطرق المركزية، ضد "قانون القومية" العنصري الاقتلاعي.

جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة المتابعة وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" بعد ظهر اليوم، الأربعاء.

كما دعت "المتابعة" الجماهير الواسعة، للتوقيع على عريضة الجماهير العربية ضد القانون.

وحسب الترتيبات التي وضعت فإن التظاهرات يومي الجمعة والسبت ستنتشر في كل من: جديدة المكر، الشاغور، الجميجمة، سخنين، الناعمة، حيفا، كفر كنا، الناصرة، وادي عارة، باقة الغربية، راس عامر، الطيرة، كفر قاسم، النقب، وستنشر التفاصيل في كل واحدة من المناطق والبلدات، لاحقا.

كما ستبدأ حملة التواقيع على العريضة ابتداء من يوم الجمعة القريب، في الوقفات الشعبية، يومي الجمعة والسبت، وأيضا عند المساجد والكنائس، أيام الجمعة والأحد، على أن تستمر حملة التواقيع حتى أواسط شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، بهدف تحقيق ما تطمح له لجنة المتابعة، وهو "الوصول إلى نصف مليون توقيع، من المواطنين العرب البالغين، وهذا يعني غالبية البالغين من بين جماهيرنا في البلاد"، بحسب البيان.