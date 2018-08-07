الأربعاء: الكنيست تبحث "قانون القومية" في جلسة استثنائية

تعقد جلسة استثنائية وطارئة في الكنيست، غدا الأربعاء، وذلك بناء على مبادرة من القائمة المشتركة.

جاء ذلك في بيان أصدرته "المشتركة، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الثلاثاء.

وسيطالب نواب المشتركة، الحكومة الإسرائيلية، بإلغاء هذا القانون والتراجع عنه، مشيرين إلى "مخاطر القانون على حقوق ومكانة الجماهير العربية في إسرائيل وعلى حقوق الشعب الفلسطيني عمومًا".

وقالت المشتركة إن "الجلسة ستشكل تحشيدا جماهيريا للاحتجاج على القانون ومن أجل إنجاح المظاهرة الاحتجاجية الرئيسية في تل أبيب، مساء السبت المقبل".

وختمت بالقول إن "كل أحزاب المعارضة في الكنيست كانت قد صوتت ضد القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية أعضاء الائتلاف الحكومي".