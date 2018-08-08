المتابعة: سنوزع شعارات موحدة في مظاهرة السبت

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أن طاقم سكرتيري مركّبات لجنة المتابعة العليا قد اتفق على أن تكون الشعارات في مظاهرة يوم السبت المقبل في تل أبيب موحدة، في حين تتواصل الاستعدادات لضمان نجاح المظاهرة.

جاء ذلك في بيان أصدرته "المتابعة" اليوم، الأربعاء، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48".

ودعت طواقم العمل التابعة لـ"المتابعة" كافة المجموعات القادمة إلى المظاهرة، احتساب وقت الوصول بشكل جيد، والأخذ بعين الاعتبار الاختناقات المرورية نحو تل أبيب.

وأجمعت مركّبات المتابعة على "ضرورة أن تكون الشعارات التي سترفع يوم السبت في تل أبيب، موحدة، وعليه فإن اللجنة ستتكفل في طباعة وتوزيع الشعارات على المتظاهرين، وبناء عليه تتوجه المتابعة للمشاركين بأن لا يجهزوا شعارات".

وذُكر في البيان أنه "حسب التقارير الواردة، فإن لجنة المتابعة تلمس استعدادات جيدة في بلدات النقب، والتي ستنطلق من غالبيتها حافلات نحو المظاهرة. كذلك فإن النشاط المكثف ملحوظ في المدن الفلسطينية التاريخية، خاصة في منطقة يافا واللد والرملة، وقد شهدت مدينة الرملة مساء أمس الثلاثاء، وقفة كفاحية بحضور عشرات الناشطين، وأيضا من قوى إسرائيلية ديمقراطية، مع إصرار واضح على ضرورة إنجاح المظاهرة يوم السبت".

وقال عضو سكرتارية المتابعة، محمد حسن كنعان، "إننا نتوخي من كل المجموعات التي ستشارك في مظاهرة السبت، إن كان في الحافلات المنظمة أو السيارات الخاصة، أن تحسب جيدا موعد وصولها إلى مكان الملتقى 'ميدان رابين' آخذين بعين الاعتبار الاختناقات المرورية، التي تشهدها الشوارع في اتجاه وسط البلاد ومدينة تل أبيب خاصة، مساء كل سبت".

وقال عضو سكرتارية لجنة المتابعة، توفيق جبارين، إن "التحضيرات للمظاهرة الجبارة في تل أبيب على قدم وساق، ولجنة الطوارئ تجتمع يوميا، وبقية اللجان تعمل مع عقارب الساعة، وبات نبض الشارع مع إنجاح المظاهرة وتلمس ذلك من حديث الناس وتفاعلهم. نحن بانتظار حدث كبير وضخم ردا على عنصرية نتنياهو وزمرته بإذن الله".

وقال عضو سكرتارية المتابعة، علي حيدر، "كلنا مجندون لإنجاح مظاهرة السبت لتكون موقفا تاريخيا وصرخة مدوية في وجه العنصرية والعنصريين. نحن في حالة طوارئ في كل بلد وبلد ونلمس تجاوبا من كل قطاعات شعبنا والتجند والتجنيد لهذه المظاهرة المفصلية في تاريخ شعبنا، والتاريخ سيسطر يوم 11.08.2018 بأحرف من ذهب في سجل شعبنا المشرف".