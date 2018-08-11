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اليوم في تل أبيب: مظاهرة المتابعة لإسقاط "قانون القوميّة"

تاريخ النشر: 11/08/2018 - 08:53

اليوم في تل أبيب: مظاهرة المتابعة لإسقاط "قانون القوميّة"
من بوسترات المتابعة
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

تنطلق في مدينة تل أبيب، مساء اليوم، السّبت، مظاهرة دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخطّ الأخضر، لإسقاط "قانون القوميّة" تحت شعاري "فليسقط قانون القومية" و"نعم للمساواة".

بركة: لا أعلام ترفع بالمظاهرة وناشر "هآرتس" خطيبا
تنطلق المظاهرة، السبت، كما قال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة لـ"عرب 48"، من "ميدان رابين" في تل أبيب الساعة السابعة والنصف مساء، ومنها يتم الاتجاه نحو ساحة "هبيما" حيث يقام المهرجان الخطابي.
 

ومن المقرر أن يلقي الكلمات خلال المظاهرة: رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، صاحب الامتياز في صحيفة "هآرتس"، عاموس شوكين، المحاضرة في الجامعة العبرية، إيفا إيلوز، بروفيسور قيس فرو، ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، وتتولى عرافة المنصة الخطابية، د. مها صباح كركبي.

ودعا بركة، خلال حديث مع موقع "عرب ٤٨"، أمس، الجمعة، المشاركين الحضور "دون حمل أي شيء"، في إشارة إلى الأعلام الفلسطينيّة، مستدركًا أنّ لجنة المتابعة وضعت الشعارات ومتفق عليها من كل مركبات المتابعة، وفقط شعارات لجنة المتابعة الوحدوية المتفق عليها من كل مركبات المتابعة التي سترفع.

وتسبّب مكان المظاهرة، ودعوة شخصيّات صهيونيّة إلى إلقاء كلمات، مثل شوكين، بالإضافة إلى الدعوة الصريحة لعدم رفع العلم الفلسطيني التي أطلقتها جهات في المتابعة، بجدل كبير على مواقع التواصل السياسي حول سقف الخطاب السياسي لفلسطينيي الداخل في المرحلة الرّاهنة.

وتقدّر لجنة المتابعة أعداد المشاركين في المظاهرة بالآلاف، وذلك في بيان صدر عنها الثلاثاء الماضي، أعلن خلاله على إقامة غرفة طوارئ لإدارة التحضيرات وضمان تشابك الجهود، لإنجاح "مظاهرة الآلاف" التي دعت إليها لجنة المتابعة.

كما أعلنت المتابعة في البيان أنها تلقّت بلاغات من عدد من حركات سلامية وديمقراطية في الشارع الإسرائيلي، بعزمها المشاركة في المظاهرة التي ستجري باسم لجنة المتابعة وتحت شعاراتها.


#قانون القومية
#لجنة المتابعة
#تل أبيب

من عرب 48

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