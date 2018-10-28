نتسيرت عيليت: مهرجان ختامي لحملة القائمة المشتركة للتعايش

انطلق مساء اليوم، الأحد، المهرجان الختامي للحملة الانتخابية للقائمة المشتركة للتعايش التي تضم "التجمع الوطني الدمقراطي" و"الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة" وقوى مستقلة أخرى، ورمزها "ك"، وذلك بمشاركة جماهيرة واسعة من مواطني المدينة العرب.

وأكد المتحدثون في المهرجان بأن مضاعفة تمثيل أعضاء المشتركة هو الضمان الوحيد للمساواة بين المواطنين العرب واليهود، في سبيل السعي لتحقيق أهداف وطموحات المواطنين العرب الذين يشكلون ثلث سكان المدينة المختلطة.

وشمل المهرجان الذي تولت عرافته رحيق سليمان، فقرة فنية ملتزمة قدمتها الفنانة هويدة زعاترة.

وقال المرشح الثاني في القائمة وعضو بلدية نتسيرت عيليت، د. رائد غطاس: "نجحنا في توحيد العرب في مدينة نتسيرت عيليت. كانوا يتعاملون معنا كأفراد لكننا فرضنا عليهم التعامل معنا كمجتمع عربي موحد بكبرياء وهذه الوحدة تخيفهم".

وأضاف أن "إنجازات رئيس البلدية لصالح العرب لم تكن لولا الضغوط التي مورست عليه من قبل القائمة المشتركة التي أجبرته على تنفيذ هذه المشاريع". ودعا غطاس إلى رفع نسبة التصويت لدى العرب في المدينة والتصويت للقائمة المشتركة فقط وليس للأحزاب والقوائم الصهيونية، "من أجل تحقيق الهدف ببناء أول مدرسة عربية في نتسيرت عيليت".

يذكر أن تمثيل القائمة في المجلس البلدي الحالي في نتسيرت عيليت يقتصر على ثلاثة أعضاء وهم شكري عواودة ورائد غطاس، ومراقب الحسابات حبيب عودة.

وتسعى القائمة إلى إدخال خمسة أعضاء للمجلس البلدي في الانتخابات المقبلة، في ظل غياب المنافسة على رئاسة المجلس البلدي ووجود مرشح واحد للرئاسة وهو رونين بلوت، رئيس البلدية الحالي.