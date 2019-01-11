انتخاب عواودة نائبا لرئيس اللجنة القطرية

انتخب رئيس مجلس كفر كنا المحلي، د. يوسف عواودة، نائبا لرئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، وذلك ضمن انتخاب رئيس ونواب وسكرتارية اللجنة القطرية في دورتها الجديدة.

وأكد عواودة على أهمية تعاون الرؤساء ووحدتهم في إطار اللجنة القطرية والعمل من أجل نجاح وتطور البلدات العربية على كافة المستويات.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة القطرية تعتبر إحدى مؤسسات العمل الجماعي للمجتمع العربي إلى جانب لجنة المتابعة العليا، وتأتي أهمية عمل اللجنة القطرية كجسم تمثيلي للسلطات المحلية العربية من أجل تنظيم عمل هذه السلطات خصوصا في ظل شح الميزانيات من الوزارات المختلفة.