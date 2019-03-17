  2. محليات
  3. سياسة

المحكمة العليا تصدر اليوم قراراتها في الاستئنافات على شطب القوائم والمرشحين

تاريخ النشر: 17/03/2019 - 09:51

المحكمة العليا تصدر اليوم قراراتها في الاستئنافات على شطب القوائم والمرشحين
من المحكمة العليا بالقدس، الخميس الماضي(تصوير "عرب 48")
عرب ٤٨

تصدر المحكمة العليا اليوم، الأحد، قرارها في الاستئناف الذي قدّمه تحالف الموحّدة والتجمّع بواسطة مركز "عدالة"، على شطب قائمته لانتخابات الكنيست الـ21 التي ستجري في 9.4.2019، بقرار من قبل لجنة الانتخابات المركزية.

كما تعلن المحكمة، اليوم، أيضا قراراتها شطب ترشح د. عوفر كسيف عن قائمة الجبهة، وشطب قائمة الجبهة والعربية للتغيير، بعد أن استمعت المحكمة إلى التسويغات ضد الشطب، بواسطة المحامي حسن جبارين ومركز عدالة.

وستصدر المحكمة كذلك قرارها في الاستئناف المقدم من أجل شطب مرشح مرشح حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) ضمن اتحاد أحزاب اليمين المتطرف ميخائيل بن آري، والذي وفقا لتوصية المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يجب شطب ترشحه لانتخابات الكنيست بسبب تصريحاته المتطرفة ضد المجتمع العربي.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#سياسة
#عدالة
#تحالف الموحدة والتجمع
#الجبهة
#عوفر كسيف
#حسن جبارين
#انتخابات الكنيست
#المحكمة العليا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

يافة الناصرة: إجراء القرعة على قسائم الأزواج الشابة اليوم
يافة الناصرة: إجراء القرعة على قسائم الأزواج الشابة اليوم

2019-03-17

شفاعمرو: إضرام النار بمنزل واعتقال 3 مشتبهين
شفاعمرو: إضرام النار بمنزل واعتقال 3 مشتبهين

2019-03-17

مصرع شاب عربي في حادث عمل جنوبي البلاد
مصرع شاب عربي في حادث عمل جنوبي البلاد

2019-03-17

الأكثر قراءة

حراك

حراك "بدنا نعيش": تفكيك المقدس الحمساوي

2019-03-16
من هو برينتون تارنت منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا؟

من هو برينتون تارنت منفذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا؟

2019-03-16
سناتور أسترالي يدين ضحايا مجزرة نيوزيلندا ويضرب شابا رشقه ببيضة

سناتور أسترالي يدين ضحايا مجزرة نيوزيلندا ويضرب شابا رشقه ببيضة

2019-03-16
نيوزيلندا: الإرهابي منفذ مجزرة المسجدين يمثل أمام المحكمة

نيوزيلندا: الإرهابي منفذ مجزرة المسجدين يمثل أمام المحكمة

2019-03-16
بين ضحايا مجزرة نيوزيلندا: 4 فلسطينيين و4 أردنيين

بين ضحايا مجزرة نيوزيلندا: 4 فلسطينيين و4 أردنيين

2019-03-16