جلسة كاميرات "الليكود" في مراكز الاقتراع العربية يوم الخميس المقبل

تعقد لجنة الانتخابات جلسة بخصوص كاميرات حزب "الليكود" في مراكز الاقتراع بالبلدات العربية يوم الخميس المقبل 8.8.2019 الساعة 10:30 في قاعة "شبرنتسك" في الكنيست.

وفي الوقت الذي أعلن حزب الليكود عن رصد ميزانية بقيمة مليونيّ شيكل لمراقبة سير الاقتراع في انتخابات الكنيست الـ22 بالبلدات العربية، من المتوقع أن يعارض المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إدخال كاميرات مراقبة إلى مقارّ صناديق الاقتراع، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس الأحد، لكن معارضة مندلبليت تقتصر على إدخال الكاميرات إلى الصناديق دون أن يعارض تشغيل الكاميرات خلال عملية فرز الأصوات.

وفي سياق التحريض الممنهج لحزب الليكود على الجماهير العربية خلال حملته الانتخابية، قام حزب الليكود خلال انتخابات الكنيست الـ21 التي جرت في نيسان/ أبريل الماضي، بنشر قرابة 1300 من ناشطيه وأعضاء حزبه في صناديق الاقتراع بالبلدات العربية وتزويدهم بكاميرات مراقبة.

ويأتي هذا الإجراء لحزب الليكود بهدف ترهيب المواطنين العرب وثنيهم عن القدوم لصناديق الاقتراع والمشاركة في التصويت والإبقاء على نسب التصويت منخفضة بأوساط المواطنين العرب.

وتوجه مركز "عدالة" مجددا للمستشار القضائي للحكومة وسلطات تطبيق القانون لفتح تحقيق ضد حزب الليكود بسبب وضع كاميرات سرية في أماكن الاقتراع في البلدات العربية، بعد أن أصدر رئيس لجنة الانتخابات قرارًا غير ملزم في الموضوع في الانتخابات السابقة.