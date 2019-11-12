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التجمع يدين الاغتيالات والعدوان الإسرائيلي على غزة

تاريخ النشر: 12/11/2019 - 11:14

التجمع يدين الاغتيالات والعدوان الإسرائيلي على غزة
عرب ٤٨

أصدر التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، بيانا أدان فيه "عمليات الاغتيال والعدوان على قطاع غزة، وما سببته من قتل للمواطنين، تدمير للمنازل وسفك للدماء".

واعتبر التجمع في بيان أصدره، صباح اليوم الثلاثاء، أن "هذا العدوان والتصعيد من قبل الحكومة الإسرائيلية هو استمرار لنهج وسياسة الاحتلال وفرض الحصار على قطاع غزة والذي يتم تسخيره في هذه الفترة لأهداف سياسية إسرائيلية تتعلق بمفاوضات تشكيل الحكومة، ويبدو واضحًا التفاف القوى السياسية المختلفة حول خطوة نتنياهو ومن ضمنها حزب 'كحول لافان' ما يشير إلى حالة الإجماع ما بين أقطاب العمل السياسي الإسرائيلي في ما يتعلق بقضايا الاحتلال وحصار غزة وشن الحروبات عليها".

هذا، وحمّل التجمع، القيادة الإسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، "المسؤولية عن سفك الدماء وحالة الحرب الحاصلة وكل تصعيد ممكن، ومحاولاتها المستمرة لخلق حالة حرب تطال المنطقة بأكملها"، كما أكد على "أهمية وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة السياسة الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال وحالة الحصار".

 


#عزة
#عدوان
#التجمع

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