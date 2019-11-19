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أبو شحادة يطالب بتحقيق مستقل في قضية الصحافي عمارنة

تاريخ النشر: 19/11/2019 - 08:54

أبو شحادة يطالب بتحقيق مستقل في قضية الصحافي عمارنة
النائب سامي أبو شحادة
عرب ٤٨

طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، في خطابه من على منصة الكنيست مساء أمس، الإثنين، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قضية الاعتداء على المصور الصحافي معاذ عمارنة.

وكان عمارنة قد فقد عينه اليسرى جرّاء استهدافه برصاص الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، بينما كان يعمل على تغطية فعالية مناهضة للاستيطان في منطقة الخليل.

وأشار النائب أبو شحادة إلى أن أجهزة التحقيق الخاصة بالشرطة والجيش تقوم على مدار سنوات طويلة بتبييض مثل هذه الجرائم ومنحها الشرعية.

وطالب أبو شحادة بإنشاء جسم من خارج أجهزة الجيش والشرطة للتحقيق في خروقات جنود الجيش وأفراد جهاز الشرطة.

 


#سامي أبو شحادة
#معاذ عمارنة
#صحافة
#التجمع
#المشتركة

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