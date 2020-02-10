التجمع: الحكم بالسجن على الشيخ رائد صلاح إدانة للمحكمة

أدان التجمع الوطني الديمقراطي قرار المحكمة في حيفا سجن الشيخ رائد صلاح لمدة 28 شهرا.

ودعا التجمع إلى الانطلاق بحملة شعبية ضد الهجمة الفاشية العنصرية على المواطنين العرب وعلى قياداتهم السياسية، والتي تجلت أيضا في موقف أربعة قضاة في المحكمة العليا أيدوا شطب ترشيح النائبة هبة يزبك تمشيا مع قرار لجنة الانتخابات المركزية.

جاء ذلك في بيان أصدره التجمّع، اليوم الإثنين، أكد فيه: "إنّ قرار الحكم بالسجن على الشيخ رائد صلاح هو إدانة للمحكمة التي أثبتت أنها ليست أكثر من أداة بيد المخابرات الإسرائيلية، وأنّ استقلال القضاء في إسرائيل ينتهي حين يتعلّق الأمر بقضايا سياسية ووطنية تخص المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد".

وأكد التجمع في بيانه أن "هدف السلطة هو ضرب العمل السياسي الفلسطيني في البلاد، وهي تحاول استهداف كل طرف على حدة. علينا تفويت الفرصة عليها ومنعها من الاستفراد بأحد، فكل ملاحقة لحركة أو لقائد سياسي يستهدفنا جميعا، وعلينا أن نواجهه معًا بحزم، ووحدتنا هي الصخرة التي تتحطم عليها مخططات القمع والتدجين وخنق الحريات".