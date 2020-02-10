  2. محليات
  3. سياسة

بركة: نحيي تثبيت ترشيح يزبك ونحذر من مؤشرات المستقبل بالعليا

تاريخ النشر: 10/02/2020 - 11:16

بركة: نحيي تثبيت ترشيح يزبك ونحذر من مؤشرات المستقبل بالعليا
بركة في ندوة تجمع حيفا، مساء أمس
عرب ٤٨

رحب رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، بقرار المحكمة العليا تثبيت ترشيح النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. هبة يزبك، وحذر في ذات الوقت من المؤشرات التي حملها حيثيات القرار، والأغلبية الهشة في هيئة القضاة، 5 مقابل 4 لتثبيت الرشيح، وقال إن "هذا ينذر بمستقبل أسوأ من الواقع الحالي".

وقال بركة في ندوة أقامها فرع التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة حيفا، بمشاركة النائب عن التجمع د. إمطانس شحادة، حول المؤامرة الصهيوأميركية المسماة "صفقة القرن"، إن "قرار لجنة الانتخابات المركزية، بشطب ترشيح يزبك، يندرج في كل مساعي تقييد الحريات والعمل السياسي، التي منها ما انعكس في سلسلة مشاريع قوانين، منها ما أقر في السنوات الأخيرة، وأبرزها 'قانون القومية' وتعديل قانون انتخابات الكنيست، وأيضا ما ظهر في بنود المؤامرة المسماة 'صفقة القرن' التي توازي بيننا نحن أصحاب البلاد، وبين عصابات المستوطنين الغزاة في الضفة المحتلة بما فيها القدس".

جانب من الحضور في ندوة تجمع حيفا، مساء أمس

وأضاف أن "القرار في سطره الأخير إيجابي، ولكنه يحمل بذورا خطيرة للمستقبل، بمعنى أن القرار تم اتخاذه بأغلبية 5 قضاة، مقابل 4 قضاة أيدوا شطب الترشيح، ومن بين الأربعة رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، فهذا مؤشر يزيد من خطورة مؤشرات القرار المستقبلية، في ظل سعي الجهاز السياسي لصياغة الجهاز القضائي على مزاجه السياسي، وإدخال قضاة من معسكر اليمين الاستيطاني، وهذا أيضا يزيد الخطورة أكثر".

وختم بركة بالقول إن "توازن القوى الذي رأيناه من خلال قرار المحكمة العليا، يعني أنه مستقبلا، إذا كنا قد اعتمدنا نوعا ما على المحكمة العليا، في مواجهة لجنة الانتخابات المركزية، التي دوما ذات أغلبية يمينية متطرفة، فإنه بعد أي تغيير قليل مقبل، فإن المحكمة العليا ستكون متماشية مع أجواء الكنيست الحالية، وبالتالي قرارات مستقبلية للجنة الانتخابات".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#محمد بركة
#لجنة المتابعة
#التجمع
#المشتركة
#هبة يزبك
#حيفا
#المحكمة العليا

حوارات

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحكم بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح 28 شهرا
الحكم بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح 28 شهرا

2020-02-10

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة
حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة

2020-02-10

حي أبو كشك في اللد: تهجير واقتلاع ودموع حارقة
حي أبو كشك في اللد: تهجير واقتلاع ودموع حارقة

2020-02-09

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة والتحذير من الانجماد والصقيع

حالة الطقس: أجواء باردة والتحذير من الانجماد والصقيع

2020-02-09
مجلس الأمن: شطب إدانة

مجلس الأمن: شطب إدانة "صفقة القرن" والتراجع عن المؤتمر الدولي

2020-02-09
حيفا: نجل منفذ عملية القدس ينفي تسلم جثمان والده

حيفا: نجل منفذ عملية القدس ينفي تسلم جثمان والده

2020-02-09
نتنياهو: دفعت بوتين لتهديد إدارة أوباما لمنع قرار ضد إسرائيل

نتنياهو: دفعت بوتين لتهديد إدارة أوباما لمنع قرار ضد إسرائيل

2020-02-09
نتنياهو: الأميركيون لا يطالبون بموافقتنا على دولة فلسطينية

نتنياهو: الأميركيون لا يطالبون بموافقتنا على دولة فلسطينية

2020-02-09