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اتفاق بين المشتركة و"كاحول لافان" على رئاسة الكنيست ومنع تكليف متهم

تاريخ النشر: 12/03/2020 - 09:03

اتفاق بين المشتركة و"كاحول لافان" على رئاسة الكنيست ومنع تكليف متهم
وفد المشتركة، أمس
عرب ٤٨/ عمر دلاشة

أكدت مصادر مطلعة لـ"عرب 48" أن وفدي القائمة المشتركة وقائمة "كاحول لافان" اتفقا في جلسة أمس، الأربعاء، بشكل أولي على عدة قضايا برلمانية في مقدمتها رئاسة الكنيست، إذ سترشح قائمة "كاحول لافان" مئير كوهين لرئاسة الكنيست لينافس الرئيس الحالي، يولي إدلشتين من حزب "الليكود"، كما اتفقت المشتركة و"كاحول لافان" على تقديم مشروع قانون ينص على منع تكليف عضو كنيست متهم بقضايا فساد من تشكيل حكومة.

وكان وفد "كاحول لافان" قد طرح أمام وفد القائمة المشتركة التوصية أمام رئيس الدولة على تكليف بيني غانتس لتشكيل الحكومة المقبلة. وناقش الطرفان طروحات مختلفة، علما أن القائمة المشتركة لم تقدم بعد أي ورقة رسمية لمطالبها، وتوافق الطرفان على عقد اجتماع آخر لبحث هذه القضايا.

وقدّرت أوساط سياسية أن الجلسة كانت إيجابية بين الطرفين، إذ أبدى وفد "كاحول لافان" مواقف مرنة بشأن مطالب القائمة المشتركة فيما يتعلق بالقضايا المدنية.

وقلل النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. إمطانس شحادة، من أهمية التوافق على هذه القضايا، وقال لـ"عرب 48" إن "هذه النقاط نريدها نحن كما تريدها قائمة 'كاحول لافان' لاعتباراتنا نحن، ولذلك الاتفاق على هذه النقاط لا يعني أننا أحرزنا تقدما ملموسا مع 'كاحول لافان'. هذه مجرد جلسة أولية لتبادل الأفكار ولم تكن مفاوضات على مطالب للقائمة المشتركة".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#المشتركة
#الكنيست
#كاحول لافان
#انتخابات 2020

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