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يزبك تطالب بتعويضات مالية للعمال المستقلين بسبب كورونا

تاريخ النشر: 13/03/2020 - 11:40

يزبك تطالب بتعويضات مالية للعمال المستقلين بسبب كورونا
النائبة هبة يزبك
عرب ٤٨

طالبت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، هبة يزبك، في رسالة مستعجلة لوزير المالية بتعويضات مالية للعمال الذين يعملون بشكل مستقل وليس كموظفين ويتواجدون في الحجر الصحي.

جاء ذلك في أعقاب الازدياد الكبير في أعداد المتواجدين في الحجر الصحي نتيجة خطر العدوى وانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد،

وقالت يزبك في رسالتها إن "تواجد العمال المستقلين بالحجر الصحي يضر بشكل مباشر بمدخولهم المادي ما يستدعي تدخل الدولة لمساعدتهم بالحفاظ على صحتهم ومدخولاتهم المالية في نفس الوقت، فخلافا للموظفين الذين يحصلون على تعويضات الإجازة المرضية، فإن العمال المستقلين لا يحصلون على أي تعويضات من جراء توقفهم عن العمل وبقائهم في البيوت."

وأضافت أنه "بحسب إحصائيات مؤسسة التأمين الوطني هناك ما يقارب 280 ألف مستقل في البلاد، وهم من يتحملون العبء المالي الأكبر بسبب حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد بسبب الكورونا، وعلى الدولة إيجاد حلول فورية لوقف الضرر الاقتصادي الذي يمر به الموظفون المستقلون".

هذا، وشددت يزبك في رسالتها على "أهمية إيجاد حل فوري لهذه الشريحة، من خلال الإعفاءات الضريبية، التعويض ومنح أيام مرضية ووسائل أخرى لهذه الشريحة التي من شأنها المساهمة بتخطي هذه الأزمة بأقل ضرر مع الحفاظ على سلامة المواطنين".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كورونا
#عمال
#تعويضات مالية
#التجمع
#المشتركة
#النائبة هبة يزبك

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