  2. محليات
  3. سياسة

تمديد اعتقال أيمن حاج يحيى

تاريخ النشر: 17/03/2020 - 22:25

تمديد اعتقال أيمن حاج يحيى
عرب ٤٨

قرّرت محكمة الصلح في ريشون ليستيون، اليوم الإثنين، تمديد اعتقال نائب الأمين العام لحركة "كفاح" أيمن حاج يحيى لمدة ستة أيام إضافية، حتى يوم الأحد القادم، ويأتي هذا التمديد رغمًا عن طلب المحكمة بتمديد اعتقاله لمدة تزيد عن 15 يومًا.

ويذكر أن أمر منع حاج يحيى من لقاء محاميه ساري المفعول حتى اللحظة، وبناءً على هذا القرار عُقدت الجلسة، واتباعًا للإجراءات الخاصة للمحاكم بصدد فيروس كورونا، فقد تم إجراء المحكمة دون تواجده فيها، بل عبر بث مباشر ما بين مركز التحقيق في بيتح تكفا والمحكمة في ريشون ليتسيون.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#أيمن حاج يحيى
#اعتقال
#تمديد
#محكمة

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"عدالة" يطالب بمنع تطبيق إجراءات الطوارئ وتعقب المواطنين
"عدالة" يطالب بمنع تطبيق إجراءات الطوارئ وتعقب المواطنين

2020-03-17

"الإبعاد الاجتماعي": قواعد حول كيفية التصرف في ظل كورونا
"الإبعاد الاجتماعي": قواعد حول كيفية التصرف في ظل كورونا

2020-03-17

كيف يؤثر كورونا على المحلات التجارية بالبلاد؟
كيف يؤثر كورونا على المحلات التجارية بالبلاد؟

2020-03-17

الأكثر قراءة

نتنياهو يعلن حالة الطوارئ في القطاع العام

نتنياهو يعلن حالة الطوارئ في القطاع العام

2020-03-16
الصحة الإسرائيلية: 255 إصابة بكورونا و40 ألف متوقف عن العمل

الصحة الإسرائيلية: 255 إصابة بكورونا و40 ألف متوقف عن العمل

2020-03-16

"المنسيون" هم الأكثر عرضة لخطر كورونا

2020-03-16
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 250

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 250

2020-03-16
وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 298

وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 298

2020-03-16