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خطيب ياسين: منع أهل القدس من التنقل فصل عنصري مرفوض

تاريخ النشر: 20/03/2020 - 08:35

خطيب ياسين: منع أهل القدس من التنقل فصل عنصري مرفوض
النائبة إيمان خطيب ياسين
عرب ٤٨

أبرقت النائبة عن الحركة الإسلامية في القائمة المشتركة، إيمان خطيب ياسين، رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، طالبته فيها بالعمل فورًا على "منع الحكومة الإسرائيلية من إصدار قرار يمنع أهالي القدس الشرقية العرب من التنقل للقدس الغربية، بدءا من يوم الأحد القادم، وذلك بحجة منع انتشار عدوى الكورونا".

وجاء في الرسالة أن "وسائل إعلام إسرائيلية كشفت، مساء الخميس، عن نية الحكومة الإسرائيلية إصدار هذا القرار الذي سيبدأ بتطبيقه يوم الأحد"، مضيفة أنه "مهما كانت الحرب ضد فيروس كورونا صادقة فإن ذلك لا يمكن أن يشرعن اتخاذ إجراءات تفوح منها رائحة كريهة من العنصرية والتمييز العنصري".

وأضافت خطيب ياسين: "إن قرار منع أهالي القدس الشرقية من الدخول للقدس الغربية إذا ما تم تطبيقه سيترك انطباعًا أن هناك فرقًا بين دم ودم: دم ملوث يجب الابتعاد عنه، ودم آخر نقي يجب الحفاظ عليه من التلوث!".

وحذرت كذلك من أن "يؤدي منع أهالي القدس الشرقية من التنقل للقدس الغربية إلى حرمان الكثيرين منهم من مكان عملهم الموجود في القدس الغربية، إضافة إلى حرمان أهالي القدس الشرقية من تلقي خدمات أساسية وحيوية في هذه الأيام بالذات والموجودة في القدس الغربية مثل تلقي العلاج في المستشفيات والمراكز الطبية.

وختمت خطيب ياسين رسالتها بالقول إنه "مهما كانت أيام الكورونا سوداء، فإن ذلك لا يمكن أن يعطي الإذن للسلطات بالتغطية في هذا السواد من أجل تمرير قرارات تدوس على احترام وكرامة البشر، أو لنشر الكراهية والتمييز والعنصرية".


#القدس
#المشتركة
#الإسلامية
#كورونا
#فيروس كورونا
#إيمان خطيب ياسين

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