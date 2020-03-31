‏‎النائبة يزبك تطالب بتعويضات البطالة للعاطلين عن العمل ما قبل أزمة كورونا

قدّمت النائبة هبة يزبك، اليوم الثلاثاء، طلبًا مستعجلًا لوزير العمل الرفاه والخدمات الاجتماعية، تطالب من خلاله الاهتمام والالتفات لأمور المواطنين العاطلين عن العمل الذين أنهوا فترة استحقاق مخصصات البطالة قبل الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا.

وقالت يزبك في طلبها الموجه للوزير، إن "هناك أشخاص ممن كانوا عاطلين عن العمل ما قبل أزمة كورونا ما يعني أن تعويضات البطالة لا تشملهم، وبطبيعة الأحوال لا يمكن في هذه الظروف انخراطهم بسوق العمل، مما يؤدي إلى عدم وجود أي مصدر دخل لعائلات كاملة في هذه الظروف العصيبة".

‎وأضافت يزبك أنه "على الحكومة تحمل المسؤولية وأن تشمل هؤلاء المواطنين فورًا ضمن مستحقات البطالة وتأمين مصدر دخل بديل في هذه الفترة لهم، من أجل توفير حياة كريمة تحفظ التزاماتهم اليومية وتساعدهم على مواجهة هذه الأزمة".

‏‎واختتمت رسالتها مطالبة الوزارة بتوضيح "كون البطالة خلال فترة كورونا لا تعتبر بطالة عادية وبالتالي من يتلقى إعانات البطالة الآن لن يتم منعهم من القيام بذلك مستقبلًا".