أبو شحادة لوزير الأمن الداخلي: فشلت بوظيفتك وعليك الاستقالة

في ظلّ أزمة الكورونا والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون العرب، ومع عودة الجريمة والخاوة إلى الشارع العربي بشكل أقوى واستغلال الظروف الصعبة للمواطنين، وجّه النائب سامي أبو شحادة خطابه، اليوم الأربعاء، في الكنيست لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، محمّلًا إياه المسؤولية عن تدهور الحالة الأمنية في البلدات والحارات العربية ومطالبًا إياه بالاستقالة.

وعقّب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، على ذلك بقوله إنه "نحمّل الشرطة ووزير الأمن الداخلي المسؤوليّة عن الأوضاع الصعبة والشعور بعدم الأمان لدى المواطنين العرب، خاصّةً في ظلّ الظروف الاقتصادية الرهيبة الناجمة عن أزمة الكورورنا".

وطالب أبو شحادة الشرطة بأن تقوم بعملها الأساسي وهو "حماية المواطن وتوفير الأمن والأمان".