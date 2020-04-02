يزبك تطالب بالكشف عن مسارات تنقل المصابين بالكورونا في البلدات العربية

‏‎أبرقت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، هبة يزبك، رسالة عاجلة لوزير الصحة، طالبت فيها بالكشف عن مسارات التنقل للمصابين العرب بالكورونا.

وذكرت في رسالتها أن "هناك ما يقارب 70 شخصا عربيا مصابا بالكورونا بشكل مؤكد حتى اللحظة، ولا يوجد إعلان عن أماكن تواجدهم وتنقلهم في الفترة الأخيرة. من حق الجمهور معرفة ذلك، إذ يجب الإعلان عن مسار تنقلهم في الأيام الأخيرة لمعرفة الجمهور الواسع، وذلك أسوة بنشر مواقع التنقل للمصابين من المجتمع اليهودي."

‏‎وأضافت أن "العدد القليل لدى العرب بالإصابات بالكورونا لا يعني عدم وجود الفيروس، بل على العكس تمامًا، هذا مؤشر على التقصير بإجراء الفحوصات اللازمة في البلدات العربية."

‏‎وختمت يزبك بالتأكيد على "وجوب التعامل بمسؤولية في هذه الفترة، ودون تمييز، ونشر مسار المصابين بالكورونا في القرى والمدن العربية، بالبلدات المختلطة والقدس الشرقية، باللغتين العربية والعبرية، لنحد من انتشار الفيروس والحفاظ على حياة وأمن أهلنا في ظل هذه الأزمة".