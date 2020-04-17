أبو شحادة: حل الأزمات السياسية يبدأ باستقالة نتنياهو

طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، في نقاش اقتراح قانون تشديد الرقابة على المواطنين وحياتهم الشخصية بحجة وباء الكورونا، باستقالة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وقال أبو شحادة إن نتنياهو "يستغل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من أجل تعميق سيطرته السياسية على الدولة، بطرق غير ديمقراطية ووسائل غير شرعية، قانونيًّا وأخلاقيًّا".

وناقش الكنيست، مساء أمس الخميس، قانون تشديد الرقابة، والذي سيسمح للشرطة بمراقبة الهواتف الذكية للمواطنين، بطريقة تمس بحق المواطنين بالخصوصية وتعزز القبضة الأمنية على المواطنين.

وحذّر أبو شحادة من خطورة هذه الخطوة ومآلاتها، وأكّد أنها ستكون فاتحة لخطوات إضافية أخرى ستمس بشكل كبير بحقوق المواطنين خصوصًا العرب الذين عانوا لعقود من تنكيل المؤسسات الأمنية الإسرائيلية.