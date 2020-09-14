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لجنة المتابعة تدعو للتظاهر ضد التحالف الإسرائيلي الإماراتي البحريني

تاريخ النشر: 14/09/2020 - 12:28

لجنة المتابعة تدعو للتظاهر ضد التحالف الإسرائيلي الإماراتي البحريني
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

دعت لجنة المتابعة العليا الجماهير العربية في البلاد إلى المشاركة في السلسلة البشرية تنديدا بالتحالف بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل، وذلك في مدخل مدينة أم الفحم (منطقة وادي عارة)، يوم غد الثلاثاء الساعة الخامسة مساء.

وتنظم السلسلة البشرية تحت شعار "لا لصفقات التآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته" و"ضد انبطاح أنظمة العمالة الإماراتية والبحرينية".

وكانت لجنة المتابعة العليا قد أعلنت في اجتماع سكرتاريتها، يوم 5 أبلول/ سبتمبر الجاري رفضها بإجماع مركباتها "الهرولة المشبوهة لأنظمة عربية باتجاه التطبيع مع المؤسسة الإسرائيلية، ورفض أي تجاوز لحقوق شعبنا الفلسطيني الثابتة والمعترف بها دوليا، بما في ذلك تجاوز أنظمة عربية للمبادرة العربية".

وأكدت المتابعة أنه "لا خصومة بين الشعب الفلسطيني وبين أيّ من الشعوب العربية الشقيقة، إنما ننظر إلى أشقائنا كشركاء في دفع الظلم والاحتلال التي يعانيها الشعب الفلسطيني، نيابة عن الأمة كُلََّها لأن حدود المشروع الصهيوني الإمبريالي لا تتوقف عند حدود فلسطين".

واستنكرت المتابعة بشدة "إقامة علاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل برعاية أميركية"، وحذرت من "خطوات مشابهة قد يقوم بها أي نظام عربي آخر (البيان قبل انضمام السلطات البحرينية للتحالف مع إسرائيل) على حساب حقوق الشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن "هذه الأنظمة ستدفع ثمن طعنتها أمام شعوبها عاجلا أم آجلا".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#لجنة المتابعة
#أم الفحم
#وادي عارة
#التحالف الإسرائيلي الإماراتي البحريني

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