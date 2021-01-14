انتخابات الكنيست: النائب أبو شحادة يترشح للموقع الأول في التجمّع

تقدم النائب سامي أبو شحادة عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، مساء اليوم الخميس، بأوراقه للترشح على المقعد الأول في قائمة التجمّع البرلمانية لانتخابات الكنيست الـ24، بحسب ما جاء في بيان صدر عنه، مساء اليوم، الخميس.

ومن المقرر أن يعقد التجمّع مؤتمره لانتخاب قائمة المرشحين لانتخابات الكنيست المقررة في آذار/ مارس المقبل، في 23 من كانون الثاني/ يناير الجاري، بمشاركة حوالي 600 مندوبًا من كافة الفروع والمناطق.

ونقل البيان عن أبو شحادة قوله: "أٌقدم ترشيحي هذا واضعًا صوب عينيّ مشروع التجمّع الذي غيّر الواقع السياسي في الداخل الفلسطيني وكان وما زال الرقم الصعب في الساحة السياسيّة والحزبيّة رغم كل الظروف والملاحقة السياسيّة التي مرّ فيها، وأنا على ثقة تامة بكوادر التجمّع وجمهوره الواسع على طول البلاد وإننا معًا نستطيع أن نفرض خطاب التجمّع بشكل أقوى ولنمكن هذا الحزب ليكون التيار والقوة المركزيّة في الداخل".

وأضاف أبو شحادة أن "الواقع السياسيّ الذي نعيشه يؤكد ضرورة وصحة خطاب التجمّع، واليوم أكثر من أي وقت مضى، واجبنا الآن هو تقوية الحركة الوطنيّة وتوسيع صفوفها لأنها هي السد المنيع أمام كل محاولات الأسرلة والهرولة إلى الأحزاب الصهيونية التي يسير بها بعض أبناء جلدتنا".

وشدد أبو شحادة على أن "حقوقنا في بلادنا مستمدة من كوننا أهل البلاد الأصليين وهي ليست منة أحد، نحن بدورنا سنستمر في مسيرتنا ونناضل من أجل حقوقنا كأقلية أصلانية في موطنها كما ومن أجل العدالة، المساواة الحقيقية والديمقراطيّة وإنهاء الاحتلال البغيض".

واختتم أبو شحادة بيانه بالتأكيد على أنه "كلي ثقة بكوادر التجمّع ومندوبي المؤتمر، وأنا على قناعة تامة بأننا كأبناء وبنات المشروع الوطني والديمقراطي سنخرج أقوياء وموحدين من هذا المؤتمر كما عوّدنا التجمّع، لنستمر في العمل من أجل شعبنا ومجتمعنا والقضايا الحارقة التي تشغل كل بيت وبيت من أهلنا".