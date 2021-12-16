حجازي يرفض تصريحات عباس حول عنف المستوطنين

عبّر رئيس المكتب السياسي في الحركة الإسلامية الجنوبية، إبراهيم حجازي، على رئيس القائمة العربية الموحدة المنبثقة عن قائمته، د. منصور عباس، الخميس، بأنّ المستوطنات "غير شرعيّة وفق كل المواثيق والقوانين الدولية"، وأنّ "بعض المستوطنين يعيثون في الأرض فسادًا ويمارسون عنفًا وإرهابًا، وهذا مرفوض جملةً وتفصيلًا. وهذه المستوطنات إلى زوال عاجلًا أم آجلًا".

وصباح الخميس، رفض عباس تصريحات لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، حول "ظاهرة العنف المستوطنين"، قائلا إنّه "يحظر التعميم تجاه أي جمهور، لا المستوطنين ولا الحريديين ولا العرب".

وأثارت تصريحات عباس غضبًا داخل الحركة الإسلامية.

وقال حجازي إنّ موقف عبّاس يعّبر عن عباس، لا عن الحركة ككل، وتابع "مؤسساتنا هي الّتي تحسم في القضايا الوطنيّة والدينيّة، وكلّ موقف مخالف يعبّر عن الشخص ولا يمثّل مؤسساتنا".

ومع ذلك، رفض حجازي الانتقادات الموجّهة لعباس إثر تصريحاته قائلا "لسنا بحاجة لوصاية أحد ولا إلى ملاحظات أحد، الحركة الإسلاميّة والقائمة الموحّدة واضحين كوضوح الشمس في البرنامج والمنهاج، وثوابتنا الوطنية والدينية واضحة".