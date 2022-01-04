  2. محليات
  3. سياسة

رفع الضرائب على المشروبات الخفيفة بأصوات نواب "الموحدة"

تاريخ النشر: 04/01/2022 - 08:36

رفع الضرائب على المشروبات الخفيفة بأصوات نواب "الموحدة"
نواب الموحدة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

صوّت الكنيست، الليلة الماضية، على أمر رفع الضرائب على المشروبات الخفيفة المُحلّاة، ومر القانون بواقع 57 : 56 صوتا، إذ صوت نواب الحركة الإسلامية (الجنوبية) في القائمة العربية الموحدة الثلاثة، منصور عباس ووليد طه وإيمان خطيب، مع القانون الذي يرفع أسعار المشروبات الخفيفة.

وكان النائب عن الموحدة، مازن غنايم، قد غادر القاعة ولم يشارك بالتصويت، في حين صوتت القائمة المشتركة ضد القانون بنوابها الستة، وبضمنهم عوفر كاسيف الذي حضر من البيت، وهو في الحجر الصحي كي يشارك بالتصويت.

ومن المتوقع أن يضر رفع الأسعار بالعائلات العربية متدنية الدخل وأصحاب المصانع والمستودعات وعمال المصانع العرب.

وعقبت القائمة المشتركة بالقول إن "القائمة الموحدة صوتت في لجنة المالية ضد القانون بواسطة النائبة إيمان خطيب، ولذلك نستغرب شقلبة التصويت في القاعة مع القانون، وخاصة إيمان خطيب التي انتقلت من التصويت ضد للتصويت مع رفع الأسعار، في أقل من أسبوعين".

وأضافت أن "هناك موجة من ارتفاع الأسعار تقودها هذه الحكومة في ضرائب المسقفات (الأرنونا) والخضروات والسكن والمواصلات والمشروبات، مما يثقل على المواطن العربي بشمل قاسٍ".

بودكاست عرب 48

#ضرائب
#الكنيست
#المشتركة
#الموحدة
#رفع الأسعار
#المشروبات الخفيفة

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحبس الفعلي 27 عاما لقاتل شاب من كفر قاسم
الحبس الفعلي 27 عاما لقاتل شاب من كفر قاسم

2022-01-04

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار خفيفة
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار خفيفة

2022-01-04

كيف تسللت الجريمة إلى دير حنا؟
كيف تسللت الجريمة إلى دير حنا؟

2022-01-03

الأكثر قراءة

كيف استخدمت إسرائيل علم النفس الاجتماعي لإضعاف قضية إضراب الأسرى؟

كيف استخدمت إسرائيل علم النفس الاجتماعي لإضعاف قضية إضراب الأسرى؟

2022-01-03
شاكيد طلبت من الليكود طرح منع لم الشمل بنفسه

شاكيد طلبت من الليكود طرح منع لم الشمل بنفسه

2022-01-03
حالة الطقس: بارد وماطر

حالة الطقس: بارد وماطر

2022-01-03
السلطات المصرية تفرج عن رامي شعث بعد سجنه عامين ونصف

السلطات المصرية تفرج عن رامي شعث بعد سجنه عامين ونصف

2022-01-03
وقفة إسناديّة للأسير أبو هواش أمام المشفى... وخشية من تغذيته قسريًّا

وقفة إسناديّة للأسير أبو هواش أمام المشفى... وخشية من تغذيته قسريًّا

2022-01-03