  2. محليات
  3. سياسة

التجمّع: معركة النقب هي الأرض لا التسوية مع الحركة الصهيونية

تاريخ النشر: 13/01/2022 - 20:07

التجمّع: معركة النقب هي الأرض لا التسوية مع الحركة الصهيونية
من قمع التظاهرات (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

قال التجمّع الوطني الديمقراطي في بيان، الخميس، إنّ "معركة النقب هي الأرض، لا التسوية مع الحركة الصهيونية".

وأضاف التجمّع أنّ "الصندوق الدائم لإسرائيل" (الـ"كاكال")، هو ذراع المؤسسة الصهيونية الاقتلاعي، وأنّ عمليّاته "هي في صلب العقلية الكولونيالية الرامية للاستيلاء على الأراضي العربية الفلسطينية أينما كانت لتهويدها، بهدف إقامة مستوطنات وبلدات يهودية وتحويلها لأراضي بملكية المؤسسة وفرض منطق الأمر الواقع كما فعلت الصهيونية تاريخيًا".

وتابع التجمّع أنّ "من يعتبر النضال من أجل الأرض شعاراتٍ فارغةً فعليه أن يرجع إلى تاريخ مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها. فلم يحم الأرض تاريخيًا سوى صمود أهلها الأصليين أولًا، ونضال الفلسطينيين ومواجهتهم ثانيًا. وأكبر دليل على ذلك الحراك ضد مخطط برافر. وعليه، فإنّ أيّ تسوية مع المؤسسة الصهيونية تصب بالضرورة في مصلحة إسرائيل على الأمد البعيد، وتضعف الوجود العربي في النقب وتعطي الشرعية للتهويد وفرض واقع يضيق على الأهالي ويسلبهم حقهم التاريخي بالأرض، علاوة على المس بلقمة عيشهم وإمكانيّات العمل وأسلوب الحياة في النقب".

ودعا التجمّع "جميع مركبات شعبنا الفلسطيني لإسناد أهلنا في النقب والالتحام مع قضيته العادلة بجميع الإمكانيات والسبل والالتفاف حول لجنة التوجيه العربية في النقب، والمشاركة في جميع الفعاليات والتظاهرات والوقفات الاحتجاجية، للتعريف بالقضية ولدعم صمود الأهالي في النقب، الذين يواجهون الجرافات وبطش الشرطة وحرس الحدود".

بودكاست عرب 48

#النقب
#التجمع
#الحركة الصهيونية

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مواجهات ليلية في النقب: 13 معتقلا على الأقل واعتداءات واسعة
مواجهات ليلية في النقب: 13 معتقلا على الأقل واعتداءات واسعة

2022-01-13

المتابعة: اعتداء الشرطة الإسرائيلية على تظاهرة النقب "عدوان مخطّط"
المتابعة: اعتداء الشرطة الإسرائيلية على تظاهرة النقب "عدوان مخطّط"

2022-01-13

أبو شحادة أمام محكمة بئر السبع: ما يحصل في النقب إرهاب دولة
أبو شحادة أمام محكمة بئر السبع: ما يحصل في النقب إرهاب دولة

2022-01-13

الأكثر قراءة

اعتقالات خلال قمع احتجاجات أهالي النقب على أعمال التجريف الإسرائيلية

اعتقالات خلال قمع احتجاجات أهالي النقب على أعمال التجريف الإسرائيلية

2022-01-12
الشاباك يتهم إسرائيليات بتشكيل شبكة تجسس لصالح إيران

الشاباك يتهم إسرائيليات بتشكيل شبكة تجسس لصالح إيران

2022-01-12
استشهاد مُسن إثر احتجازه والاعتداء عليه شمالي رام الله

استشهاد مُسن إثر احتجازه والاعتداء عليه شمالي رام الله

2022-01-12
حالة الطقس: أجواء لطيفة نهارا باردة ليلا

حالة الطقس: أجواء لطيفة نهارا باردة ليلا

2022-01-12
علاقات سرية بين إسرائيل وكازاخستان: صفقات النفط والسلاح والسايبر

علاقات سرية بين إسرائيل وكازاخستان: صفقات النفط والسلاح والسايبر

2022-01-12