التجمّع: معركة النقب هي الأرض لا التسوية مع الحركة الصهيونية

قال التجمّع الوطني الديمقراطي في بيان، الخميس، إنّ "معركة النقب هي الأرض، لا التسوية مع الحركة الصهيونية".

وأضاف التجمّع أنّ "الصندوق الدائم لإسرائيل" (الـ"كاكال")، هو ذراع المؤسسة الصهيونية الاقتلاعي، وأنّ عمليّاته "هي في صلب العقلية الكولونيالية الرامية للاستيلاء على الأراضي العربية الفلسطينية أينما كانت لتهويدها، بهدف إقامة مستوطنات وبلدات يهودية وتحويلها لأراضي بملكية المؤسسة وفرض منطق الأمر الواقع كما فعلت الصهيونية تاريخيًا".

وتابع التجمّع أنّ "من يعتبر النضال من أجل الأرض شعاراتٍ فارغةً فعليه أن يرجع إلى تاريخ مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها. فلم يحم الأرض تاريخيًا سوى صمود أهلها الأصليين أولًا، ونضال الفلسطينيين ومواجهتهم ثانيًا. وأكبر دليل على ذلك الحراك ضد مخطط برافر. وعليه، فإنّ أيّ تسوية مع المؤسسة الصهيونية تصب بالضرورة في مصلحة إسرائيل على الأمد البعيد، وتضعف الوجود العربي في النقب وتعطي الشرعية للتهويد وفرض واقع يضيق على الأهالي ويسلبهم حقهم التاريخي بالأرض، علاوة على المس بلقمة عيشهم وإمكانيّات العمل وأسلوب الحياة في النقب".

ودعا التجمّع "جميع مركبات شعبنا الفلسطيني لإسناد أهلنا في النقب والالتحام مع قضيته العادلة بجميع الإمكانيات والسبل والالتفاف حول لجنة التوجيه العربية في النقب، والمشاركة في جميع الفعاليات والتظاهرات والوقفات الاحتجاجية، للتعريف بالقضية ولدعم صمود الأهالي في النقب، الذين يواجهون الجرافات وبطش الشرطة وحرس الحدود".