  2. محليات
  3. سياسة

المتابعة تدين إعادة تشريع قانون حرمان العائلات العربية من لم الشمل

تاريخ النشر: 08/02/2022 - 15:33

المتابعة تدين إعادة تشريع قانون حرمان العائلات العربية من لم الشمل
(الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

دانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، اليوم الثلاثاء، "إعادة تشريع قانون حرمان العائلات العربية الفلسطينية من لم الشمل، إذا كان أحد الوالدين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو من دول عربية، فعلى الرغم من سقوط القانون في منتصف العام الماضي، بعد 18 عاما متواصلا، استمرّ العمل في هذا القانون الوحشي، إلا أن الحكومة الحالية، ووزيرة الداخلية فيها، أييليت شكيد، استمرت في تطبيق مضمون القانون على الرغْم من انقضاء مفعوله".

وقالت المتابعة، إن "مجرد تطبيق مضمون القانون من دون وجوده رسميا، يؤكد الأهداف القائمة من ورائه، فهذا قانون قائم على أساس عقلية 'الدولة اليهودية' التي لا يمكن أن تبقى يهودية، بفعل وجودنا بشرا وتاريخا وهوية وعلى أساس 'قانون القومية' الصهيوني، وعقلية الحرب والاحتلال، وعقلية عدم شرعية وجود شعبنا الفلسطيني في وطنه".

وأضافت أن "سماح حكومة إسرائيل الحالية، كسابقاتها، لنفسها التدخل في الحريات الشخصية وحق الإنسان في اختيار شريك/ة حياته، إنما تدل على عمق الانحدار الأخلاقي غير المسبوق الذي هوت إليه دولة إسرائيل كدولة فصل عنصري، أبرتهايد".

وأكدت أن "صيغة القانون الذي أقر بالقراءة الأولى مساء أمسِ، الإثنين، لن يكون نهاية المطاف، لأن الحكومة تستعد لإقرار صيغة أشد للقانون أعدتها الكتلة المتطرفة، لتلامذة المأفون البائد، مئير كهانا، والاتفاق المسبق هو أن تكون صيغة توافقية، بين الحكومة وأتباع كهانا، بما يرضي ولو جزئيا عصابات اليمين الاستيطاني".

وختمت المتابعة بالقول إن "هذا القانون الإجرامي، يشتت عشرات آلاف الناس ضمن آلاف العائلات في جميع أنحاء الوطن وبالأخص في النقب الأشمّ، لا يستند إلى شرعية سياسية وأخلاقية وقانونية، ولن تخفف من إجراميته أية أحاديث عن تسهيلات هامشية هنا وهناك، هي أصلا كانت قائمة في ذات القانون السابق".

بودكاست عرب 48

#المتابعة
#لم الشمل
#قانون المواطنة
#قانون القومية
#فلسطين

حوارات

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة آخر بانقلاب سيارة قرب كسيفة
مصرع شخص وإصابة آخر بانقلاب سيارة قرب كسيفة

2022-02-08

حيفا: جمعية "نمو" تطالب بإعفاء الحضانات من الضريبة وتخفيف العبء عن الأهالي
حيفا: جمعية "نمو" تطالب بإعفاء الحضانات من الضريبة وتخفيف العبء عن الأهالي

2022-02-08

تمديد اعتقال والد وزوجته بشبهة ضرب وحبس وتجويع الأطفال
تمديد اعتقال والد وزوجته بشبهة ضرب وحبس وتجويع الأطفال

2022-02-08

الأكثر قراءة

تقرير: كشف دفاعات حزب الله الجوية هدفه تهديد الطائرات الإسرائيلية

تقرير: كشف دفاعات حزب الله الجوية هدفه تهديد الطائرات الإسرائيلية

2022-02-07

"دويتشه فيله" تفصل صحافيين بينهم فلسطينيتان بزعم معاداة الساميّة

2022-02-07
المصادقة بالقراءة الأولى على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

المصادقة بالقراءة الأولى على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

2022-02-07
حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة حتى الخميس

حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة حتى الخميس

2022-02-07
حوادث الطرق: مصرع محمد الصانع من اللقية و3 إصابات قرب باقة

حوادث الطرق: مصرع محمد الصانع من اللقية و3 إصابات قرب باقة

2022-02-07