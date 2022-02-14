محمد قبلاوي يخلف عز الدين حوراني بعضوية مجلس مجد الكروم

قدم عضو المجلس المحلي عن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي في مجد الكروم، عز الدين حوراني، استقالته من منصبه ليتولى محمد قبلاوي عضوية المجلس حتى نهاية الدورة الحالية.

وجاء في بيان أصدره تجمع مجد الكروم، مساء أمس الأحد، أن "استقالة حوراني جاءت في أعقاب الملاحقة السياسية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ومن باب الالتزام تجاه الحزب لإتمام المسار القضائي في القضية التي قدمت ضد قيادات في التجمع، في أعقاب الهجمة الشرسة التي شنتها المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها على التجمع الوطني الديمقراطي وأعضائه، والملاحقة السياسية والقضائية المستمرة منذ سنوات عديدة وأفضت إلى محاكمة مستمرة حتى اليوم، وباتت على أعتاب النهاية".

عز الدين حوراني

وقال حوراني إن "استقالتي من عضوية المجلس المحلي لا تعني نهاية خدمتي لأهل بلدي جميعًا، أنا كما عهدتموني، في الخدمة سواء من داخل أو خارج المجلس المحلي ومن أي موقع كان، وعلى أتم الاستعداد للعمل والمساعدة في كل ما تحتاجه قريتي وأهلها أجمعين، أتمنى التوفيق والسداد لصديقي ورفيقي، محمد قبلاوي، في مواصلة حمل الأمانة وخدمة أهلنا وإخوتنا".

وقال محمد قبلاوي إن "عضوية المجلس بالنسبة لي هي تكليف وليست تشريف، توليت هذا المنصب لخدمة بلدي ومجتمعي كما فعل عز الدين حوراني من قبل، ولن أدخر جهدًا فيما تبقى من وقت قصير خلال الدورة من أجل تحقيق هذا الهدف، ومن واجبي تحقيق كل ما يمكن تحقيقه حتى نهاية مدة تكليفي".

وأضاف أنه "منذ اليوم أنا في الخدمة، ويمكن لأي شخص لديه أي مشكلة التوجه لي بشكل مباشر أو لأي شخص من رفاقي في التجمع الوطني الديمقراطي، وسنبذل جهدنا في تقديم يد العون والمساعدة فضلًا عن المشاريع المخططة التي تساهم في تطور القرية وتقدمها لمصلحة أبنائها".

يذكر أن محمد قبلاوي هو معالج طبيعي أنهى لقب العلاج الطبيعي (فيزوترابيا) في جامعة حيفا، يعمل في المجال منذ سنوات، وبات اليوم محاضرًا في كلية التربية والتكنولوجيا في حيفا والناصرة، بالإضافة إلى كونه أحد أفضل مرشدي دورات البسيخومتري، إذ يحقق طلابه في كل موعد علامات مشرفة تفتح أمامهم أبواب التعليم على العالي على مصراعيها في شتى المواضيع وأرقى الجامعات والمعاهد الأكاديمية.