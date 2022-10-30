مهرجانات انتخابية حاشدة للتجمع في يافا ورهط: بضعة آلاف من الأصوات لاجتياز نسبة الحسم

يتواصل الالتفاف الشعبي حول حزب التجمع الوطني الديمقراطي وقائمته الانتخابية برئاسة النائب، سامي أبو شحادة، وهذه المرة في مدينتي رهط واللد، حيث نظمت مهرجانات انتخابية بحضور المئات وبمشاركة كل من أبو شحادة والمرشح الثاني والنائب السابق، د. إمطانس شحادة.

وجاء في بيان عن حملة التجمع الانتخابية، أن "التجمع بات واثقا أكثر من أي وقت مضى بأن صوت الناس قادر على تحدي عبور نسبة الحسم".

وشهدت مدينة يافا أضخم مهرجان انتخابي فيها منذ عقدين على الأقل، إذ حضر المئات لدعم قائمة التجمع وابن المدينة النائب، سامي أبو شحادة، ود. إمطانس شحادة، مؤكدين تجندهم الكامل من أجل إدخال الصوت الوطني والواثق والصادق إلى الكنيست ورفع التمثيل العربي بأربعة نواب من التجمع من أجل حمل قضاياهم وهمومهم وطرحها في الكنيست.

وفي رهط بمنطقة النقب، أكبر المدن العربية في البلاد، عقد التجمع مهرجانا انتخابيا حضره المئات من أبناء المدينة والبلدات المجاورة، ومنها قرى مسلوبة الاعتراف، حيث أظهروا حالة الالتفاف الواسع والصادق حول قائمة التجمع الانتخابية، معربين عن إيمانهم بقدرة التجمع ومرشحيه على العمل على قضايا النقب والنضال من أجل حقوق أهلنا الصامدين فيه.

وختمت حملة التجمع بيانها أن "التجمع مستمر بدعم أهله ورفاقه وأصدقائه والغيورين على طرحه الوطني والسياسي والاجتماعي والحضاري وإدخال 4 نواب عن الحزب و12 نائبا عربيا، بعد أن عبرت الجبهة والموحدة نسبة الحسم ولديهما الآن 8 نواب".