المتابعة: عدوان الاحتلال الوحشي الدموي على المسجد الأقصى مخطط مسبقا

جددت لجنة المتابعة الدعوة دعوتها لـ"شد الرحال أكثر إلى المسجد خاصة في هذه الأيام، التي تتوالى فيها دعوات عصابات المستوطنين، بدعم حكومتهم، لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى".

أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، صباح اليوم الأربعاء، أن "عدوان قوات الاحتلال، الليلة الماضية، على المسجد الأقصى المبارك، وخاصة اقتحام المسجد القبلي، والاعتداءات الدموية على المصلين، واعتقال المئات، يؤكد أنه عدوان مخطط له مسبقا، وهذا بات نهج حكومات الاحتلال في السنوات الأخيرة، على وجه الخصوص، بما فيها حكومة عصابات المستوطنين الحالية، لغرض فرض تقاسم زمني ومكاني على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، بالذات في شهر رمضان المبارك".

وأضافت أنه "في السنوات الأخيرة استفحلت تهديدات الاحتلال تجاه القدس عامة، والمسجد الأقصى خاصة في شهر رمضان المبارك، ومحاولة الاحتلال اختلاق طابع مزيف للشهر الفضيل، في محاولة بائسة لإبعاد حقيقة أن المجرم الأول والأخير في القدس هو الاحتلال، وسعيه لحرمان الفلسطينيين من مدينتهم وحرية العبادة، بالذات في المسجد الأقصى المبارك".

وأشارت إلى أن "اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، واقتحام المسجد القبلي، بكسر نوافذه وابوابه، وإطلاق القنابل الغازية والصوتية في داخل المسجد، والاعتداء الوحشي على مئات المصلين المتواجدين وهم مكلبين على أرض المسجد، يؤكد مجددا العقلية الإرهابية للاحتلال وجيشه وحكومته".

أكثر من 400 معتقل من #المسجد_الأقصى إثر اعتداء الاحتلال على المرابطين والمصلين في المسجد#القدس #فلسطين

(غيتي إميجيز) pic.twitter.com/enTuiR2ntV — موقع عرب 48 (@arab48website) April 5, 2023

وختمت لجنة المتابعة بالقول إن "الأقصى ليس وحيدا ولن يكون وحيدا"، وجددت دعوتها لـ"شد الرحال أكثر إلى المسجد خاصة في هذه الأيام، التي تتوالى فيها دعوات عصابات المستوطنين، بدعم حكومتهم، لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى".