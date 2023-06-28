التجمّع الحيفاوي يتجهز لانتخابات البلدية

عقد التجمّع الحيفاوي، أول من أمس، الإثنين، اجتماعًا لأعضائه "تحضيرًا لانتخابات المجلس البلدي في حيفا ولانتخاب هيئة الفرع وسكرتاريا متجددة"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الحزب، اليوم الأربعاء.

عقد التجمّع الحيفاوي، أول من أمس، الإثنين، اجتماعًا لأعضائه "تحضيرًا لانتخابات المجلس البلدي في حيفا ولانتخاب هيئة الفرع وسكرتاريا متجددة"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الحزب، اليوم الأربعاء.

وأفاد البيان بأن "الاجتماع يأتي استمرارًا لاجتماعات عدة يعقدها التجمّع نحو خوض انتخابات المجلس البلدي في حيفا بقائمة عضوية ورئاسة من خلال أوسع تحالف وطني وأهلي ممكن في حيفا".

وأضاف أن "الأجواء الإيجابية سادت في الاجتماع، حيث تم التأكيد على أهمية تنظيم الفرع والنهوض بالعمل السياسي والوطني في المدينة".

وشدد التجمع على ضرورة "التوسع والانفتاح على شرائح مختلفة وإقامة أوسع تحالف وطني يخوض انتخابات المجلس البلدي في حيفا، لرفع قضايا الأهالي الحارقة وتحقيق مطالبنا من خلال أوسع تمثيل عربي في البلدية".

وتوجه التجمع الحيفاوي بـ"أحر التهاني والتبريكات لعموم الأهالي في حيفا بمناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك، متمنين أن تبقى حيفا منارة في الألفة والتآخي والمحبة بين أبناء البلد الواحد، وأن يعود العيد على شعبنا وأن ينعم بالحرية والتحرر والاستقلال وإنهاء الاحتلال".