التجمع: نتمسك بإرث الشهداء ونجابه الجريمة والمجرمين في مجتمعنا

التجمع: "إننا جزء من شعبنا الفلسطيني وأصحاب حق على أرضنا ووطننا ونرفض كل من يحاول أن يستهدف مجتمعنا سواء من المؤسسة الإسرائيلية أو المجرمين والقتلة الذين يعيثون فسادًا فيه".

أكد التجمع الوطني الديمقراطي في ذكرى هبة القدس والأقصى المجيدة عام 2000، على "التمسك بقيم الهبة والتضحية من أجل الوطن والدفاع عن أراضينا وأهلنا، في ظل تفشي الجريمة والعنف في مجتمعنا وشلال الدم الذي يقض مضاجع مجتمعنا وحالات القتل والجرائم اليومية"؛ حسبما جاء في بيان له.

وأضاف أن "هبة أكتوبر المجيدة وإرث الشهداء هو الحصن الحصين أمام محاولات زج شبابنا وأبنائنا في مستنقع الجريمة المنظمة والحرب الدموية التي تحصل تحت تهاون وتواطؤ الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية، وما يحصل الآن هو استمرار لاستهداف مجتمعنا من قبل السلطات الإسرائيلية والقرار المبيت بتفكيك مجتمعنا منذ عام 2000 وحتى يومنا هذا، من خلال خطط وأساليب مختلفة تحت إدارة المخابرات والأذرع الأمنية الإسرائيلية".

ودعا التجمّع إلى أوسع مشاركة في المظاهرة المركزية التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا يوم غد السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف في مدينة سخنين، وفي الزيارة لأضرحة الشهداء في ذات اليوم، وذلك وفاءً لدماء الشهداء وتضحياتهم ومجابهة الجريمة والمجرمين الذين يعيثون فسادًا بالمجتمع العربي، وضد تواطؤ وتخاذل الشرطة في هذا الملف.

وأنهى التجمّع بيانه بكونه يعتبر هبة القدس والأقصى هي محطة مفصلية في تاريخ المجتمع الفلسطيني في مناطق الـ48، وأن التمسك بقيم هذه الهبة وتضحيات الشهداء هو رسالة واضحة لا تقبل التأويل: "إننا جزء من شعبنا الفلسطيني وأصحاب حق على أرضنا ووطننا ونرفض كل من يحاول أن يستهدف مجتمعنا سواء من المؤسسة الإسرائيلية أو المجرمين والقتلة الذين يعيثون فسادًا فيه".