التجمّع يدين اقتحامات المسجد الأقصى ويدعو لشدّ الرحال إلى القدس

التجمع: "إن هذه الانتهاكات والتصعيد الإسرائيلي بمثابة قيادة المنطقة إلى تصعيد مقصود وزيادة التوتر في القدس بشكل خاص، وإن هذه الأفعال لا يمكن أن تمر مر الكرام على المستوى الشعبي والسياسي والفلسطيني".

أدان التجمع الوطني الديمقراطي صباح اليوم الإثنين، الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى وتدنيسهم له عبر ما يقومون به من طقوس تلمودية في باحاته بأعداد كبيرة وصلت آلاف، والتي تأتي في ظل الأعياد العبرية بشكل خاص حيث يخططون لمزيد من الاقتحامات للمسجد الأقصى تحت حماية وتنظيم الشرطة الإسرائيلية.

ودعا التجمّع عموم الفلسطينيين وأهالي الـ48 إلى شدّ الرحال للقدس والأقصى في هذه الفترة العصيبة بالذات.

وشدد على أنه "تقع على عاتقنا دعم أهلنا في القدس وحماية المسجد الأقصى من أي اعتداء آثم من الممكن أن يكون في الأيام القريبة القادمة".

وختم التجمع الوطني الديمقراطي بيانه محذرا "إن هذه الانتهاكات والتصعيد الإسرائيلي بمثابة قيادة المنطقة إلى تصعيد مقصود وزيادة التوتر في القدس بشكل خاص، وإن هذه الأفعال لا يمكن أن تمر مر الكرام على المستوى الشعبي والسياسي والفلسطيني".