المتابعة: نرفض سياسات الاضطهاد وكم الأفواه ولن ترهبنا الملاحقات والاعتقالات

كلف الاجتماع طاقم سكرتيري مركّبات لجنة المتابعة، لبحث كافة الاقتراحات، وجدولة ما يتفق عليه. وبعد الاجتماع نفذ المجتمعون وقفة في ساحة عامة في عرعرة، مطالبة بوقف الحرب على غزة فورا.

قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في ختام اجتماعها الذي عقد اليوم السبت في مجلس عارة وعرعرة المحلي، إن "حملات الاعتقالات الواسعة التي طالت أيضا أعضاء في قيادة لجنة المتابعة وبضمنهم رئيسها محمد بركة والمحاكمات الجائرة التي حيكت على عجل، لن ترهبنا ولن تجعلنا نرضخ لنهج كم الأفواه، ودورنا كقيادة أن نحمي الناس ونتحرك بمسؤولية".

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وطالبت المتابعة القمة العربية والإسلامية التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، بأن تأخذ الدول العربية والإسلامية دورها لوقف الحرب على قطاع غزة، ومنع جريمة التهجير التي تخطط لها إسرائيل من خلال مئات المجازر التي تواصل ارتكابها. وقد أجرى المشاركون وقفة في الساحة العامة في عارة وعرعرة مطالبين بوقف الحرب.

وتحدث خلال الاجتماع رئيس المجلس المحلي في عارة عرعرة ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، الذي أكد وقوف السلطات المحلية العربية مع شعبها في ظل الهجمة واسعة النطاق على جماهيرنا العربية في وطنها، بهدف قمعها ومنعها من التعبير عن موقفها الداعي لوقف الحرب فورا.

واستعرض رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، حيثيات اعتقاله يوم الخميس وهو في طريقه إلى الوقفة التي أقرتها المتابعة في الناصرة، واعتقال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والنائب السابق، سامي أبو شحادة والنائب السابقة حنين زعبي، والنائب السابق د. إمطانس شحادة، ونائب أمين عام التجمع يوسف طاطور، ومحمود مواسي، مشددا على أن هذا الاعتقال الذي استمر لساعات، المستهدف منه جماهيرنا العربية عامة.

وقال بركة، إنه بمشورة حقوقيين عمل على ابلاغ الشرطة بوقفة المتابعة قبل موعدها، ورفض كل محاولات التهديد من الضابط المسؤول قبل يوم من الوقفة، وأنه تعرّض لحاجز بوليسي استهدفه شخصيا عند مدخل الناصرة الشمالي.

وذكر أن "أمام لجنة المتابعة العليا العديد من الإمكانيات للتحرك، ونحن لا نتحرك كأصحاب مناصب إنما كأصحاب قضية ووفق ما يتيحه لنا القانون، ونحن لن نستسلم لعربدات جهاز ايتمار بن غفير، ونحن كقيادة جماهير فلسطينية في الداخل سنكون أمام المساءلة في المستقبل حول ما بذلناه أمام المجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، التي تجاوزت ما يمكن للعقل الإنساني أن يستوعبه ونحن لدينا واجب وطني وانساني تجاه شعبنا، والحرب موجهة أيضا ضدنا من خلال القمع والملاحقات والاعتقالات والمحاكمات".

وتابع بالقول إنه "مساء يوم الجمعة اقتحمت قوة من الشرطة مقر الحزب الشيوعي والجبهة في الناصرة للمرة الثانية خلال ستة أشهر، واعتدت بالعربدة على لوحات وشعارات وقامت بإزالة رسم العلم الفلسطيني في ساحة المقر".

واستعرض رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، حيثيات لقاء مندوبي لجنة المتابعة العليا مع مندوبي 30 سفارة لدى إسرائيل أمس الجمعة في مدينة يافا، بمشاركة 5 سفراء ودبلوماسيين من 25 سفارة بمستويات ومسؤوليات مختلفة، واستمعوا لشروحات عن واقع الجماهير العربية من النائبة عايدة توما سليمان وأبو شحادة، ومدير مركز "عدالة" المحامي حسن جبارين، ومدير مركز "مساواة" جعفر فرح.

وأكد أبو شحادة على أهمية هذا اللقاء الذي بادرت له المتابعة وضرورة خلق قنوات اتصال مباشرة ودائما مع العالم دبلوماسيا وسياسيا وإعلاميا، إذ أنه لمس عدم معرفة الدبلوماسيين بواقع جماهيرنا وحتى منهم لم يكن يعرف حقيقة أننا جزء حي من الفلسطينيين.

وعرض برهوم جرايسي حيثيات الاعتداء البوليسي على مقر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية في الناصرة مساء الجمعة بقوة مدججة بالسلاح، والذي طال الرسومات والشعارات والعلم الفلسطيني على جدران المقر الخارجية، وقال إن هذا الاعتداء الثاني خلال 6 أشهر، حينما هاجموا المقر لإنزال الأعلام الفلسطينية عنه.

وكلف الاجتماع طاقم سكرتيري مركّبات لجنة المتابعة، لبحث كافة الاقتراحات، وجدولة ما يتفق عليه. وبعد الاجتماع نفذ المجتمعون وقفة في ساحة عامة في عرعرة، مطالبة بوقف الحرب على غزة فورا.

وبموجب قرار الاجتماع، بعث بركة رسالة عاجلة إلى القمة العربية والإسلامية، دعا فيها إلى العمل من أجل إيقاف الحرب والعدوان على غزة والعمل على التصدي للتهجير، وإعادة المهجرين إلى منازلهم.