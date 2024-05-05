التجمع: نبارك انتخاب القطرية وندعو لبلورة رؤية سياسية وطنية

أكد التجمع على "أهمية استقلالية اللجنة القطرية وقرارها السياسي، وبناء علاقة ندية بينها وبين مركز الحكم المحلي بما يتناسب مع تطلعات شعبنا ومجتمعنا".

بارك التجمع الوطني الديمقراطي إتمام عملية انتخابات اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية بشكل ديمقراطي، أمس السبت، والتي أفرزت فوز مازن غنايم رئيسا للجنة وكل من الرؤساء إدغار دكور، سكرتيرًا للجنة القطرية، ومازن عدوي، أمين صندوق اللجنة، ودرويش رابي، الناطق بلسان اللجنة.

وأكد التجمع دعمه للحسم الديمقراطي وخيار الرؤساء المنتخبين، مشيرًا إلى "أهمية مأسسة لجنة وطنية تمثيلية ومهنية ترتكز إلى تحديث عمل اللجنة من خلال تطوير لجان مهنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العربية، إضافة إلى تمكين اللجنة اقتصاديًا من خلال إقامة شركة اقتصادية للسلطات المحلية المشاركة فيها، إلى جانب بلورة رؤية سياسة وطنية، تعتمد أدوات نضال واضحة في مواجهة التمييز السياسي الممنهج للمجتمع العربي وسياسات التخطيط ومخططات التجنيد للخدمة المدنية ومحاربة العنف والجريمة من خلال قيام السلطات المحلية بدورها في مجالات التربية والتعليم والرفاه الاجتماعي ومتابعة الشبان المعرفين كشبان في ضائقة".

وشدد التجمع على "أهمية استقلالية اللجنة القطرية وقرارها السياسي، وبناء علاقة ندية بينها وبين مركز الحكم المحلي بما يتناسب مع تطلعات شعبنا ومجتمعنا".

وشكر التجمع الوطني الديمقراطي كل من سمير محاميد وأحمد نصار على ترشحهما وعلى المنافسة الشريفة والروح الرياضية التي أبدياها، ومضر يونس على مسيرته كرئيس للجنة، معربًا عن أمله في أن "تبقى اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة على تنسيق دائم محافظين على وحدة الصف الوطني وتطوير تنظيم المجتمع العربي في مواجهة سياسة التفرقة والأسرلة والتمييز العنصري".