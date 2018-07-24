إضراب في كفر ياسيف وأبو سنان استنكارا للعنف والجريمة

لبى أهالي قرية كفر ياسيف نداء المجلس المحلي بالالتزام بالإضراب العام للمحلات التجارية وفروع البنوك والبريد والمؤسسات العامة، اليوم الثلاثاء، استنكارا لإلقاء قنبلتي صوت على منزل رئيس المجلس المحلي، عوني توما، ليلة السبت الماضي، واعتداءات أخرى على أعضاء المجلس المحلي.

وأغلقت المحلات التجارية في القرية أبوابها، وستنظم وقفة رفع شعارات في ساحة العين تنديدا بالعنف والجريمة في كفر ياسيف، اليوم.

والجدير ذكره أن رئيس مجلس محلي القرية الجارة، أبو سنان، نهاد مشلب، أعلن الإضراب العام في قريته تضامنا مع رئيس مجلس محلي كفر ياسيف.