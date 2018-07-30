الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات ليلية بحق 20 فلسطينيًا

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، 20 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بينهم أربعة صحفيين، خلال ساعات الليلة الماضية.

وادعى الاحتلال في بيان، اليوم الإثنين، إنه اعتقل الفلسطينيين بزعم "الضلوع بنشاطات إرهابية وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن"، وأضاف" تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".

وذكر أن من بين المعتقلين 4 يعملون في قناة "القدس" الفضائية التي أعلنت السلطات الإسرائيلية في شهر أيلول/ سبتمبر 2017 حذرها بزعم"منظمة إرهابية".

وقال الاحتلال إنه "تمت مصادرة وسائل بث ومواد تكنولوجية وسيارة"، كما أشار إلى أن الاعتقالات في جنوبي الضفة الغربية .

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن حملة الاعتقالات شملت العديد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بعد مداهمة عدد من المنازل.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الصحفيين الأربعة المعتقلين هم علاء الريماوي ومحمد علوان وقتيبة حمدان وحسني إنجاص.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال متكررة في الضفة الغربية المحتلة، وعادة ما تتم الإعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 6500 معتقل بينهم 350 طفلا و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و500 معتقل إداري و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.