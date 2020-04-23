النقب: وفاة طفلة نهشتها الكلاب الضالة

توفيت مساء الخميس رضيعة (عام وتسعة أشهر) من قرية بئر هدّاج في النقب، نهشت جسدها كلاب ضالّة بداية الأسبوع الجاري.

وأدّى نهشها إلى إصابتها بجراح خطيرة، نقلت على إثرها لقسم العناية المكثّفة في مشفى "سوروكا" ببئر السبع، إلا أن الأطباء فشلوا في إنقاذ حياتها، الخميس.

وتعرّضت الرضيعة لهجوم الكلاب الضالة أثناء تواجدها في ساحة المنزل، وكاد وفق والدتها أن يأكلها.

ويشكو أهالي المنطقة من الكلاب الضالة التي تنتشر بين المنازل في بئر هدّاج، رغم التوجّهات للسلطات المحليّة بضرورة التعامل معها.

وهذا أسبوع مأساوي في النقب، وتعتبر هذه ثالث وفاة لطفل خلال أقل من أسبوع.

والثلاثاء، لقي طفل مصرعه، إثر تعرّضه للدهس من قبل شاحنة في قرية اللقيّة، بالنقب.

وأفيد أن ضحية الحادث هو الطفل محمد يحيى أبو عايش (7 أعوام).

وقالت مصادر طبيّة إنّ الطفل أحضر إلى عيادة محليّة في اللقيّة، وهو يعاني من جراح بالغة الخطورة، وفشل الأطباء في إنقاذ حياته.

وفي اليوم ذاته، أعلن عن وفاة طفل يبلغ من العمر عامًا ونصف العام، إثر تعرّضه للدهس من قبل سيارة مساء السبت الماضي، في قرية كسيفة بالنقب.

وبحسب مصادر طبيّة، أحضر الطفل إلى عيادة محليّة في كسيفة ونقله الأطباء إلى مشفى سوروكا في بئر السبع، إلا أن الأطباء فشلوا في إنقاذ حياته.