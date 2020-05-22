  2. محليات

تقرير مُصوّر | سائقو "كافيم" العرب بين مطرقة العنصرية وسندان كورونا

تاريخ النشر: 22/05/2020 - 18:30

تقرير مُصوّر | سائقو "كافيم" العرب بين مطرقة العنصرية وسندان كورونا
أحد السائقين العرب من اليمين مع الزميل أنس موسى (تصوير شاشة)
عرب ٤٨

أعدّ الزميل أنس موسى تقريرًا صحافيًا مصورًا، يسردُ الظروف الصعبة التي يُعاني منها سائقون عرب في شركة "كافيم" للمواصلات، وعلى رأسها العنصرية التي ازدادت حدةً في ظل وباء كورونا المستجد، والتي تسببت بإقالة البعض منهم.

وأوضح التّقرير أن الشركةَ هدّدت بعض السائقين العرب، بإيقافهم عن العمل، وفصلت آخرين، فيما تحاول فرضَ شروط عمل جديدة، إثر الوباء.

وكشف التقرير المُصوّر أن الشركة اتّبعت خطواتٍ "من طرف واحد"، كانت في العادة تُتخذ بعد استشارةٍ إدارية، ولا سيّما إذا كان الأمر متعلّقا بفصلٍ من العمل.

وأكد التقرير أن بعض السائقين العرب الذين أُقيلوا، قد تمّت إقالتهم "دون سابق إنذار"، فيما علمَ بعض السائقين أنهم أُقيلوا في رسالةٍ وصلت إلى هواتفهم المحمولة!

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#تثرير مصور
#عرب 48
#سائقو "كافيم"
#فيروس كورونا

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقديم تصريح مدع عام ضد شخص هدد رئيس بلدية أم الفحم
تقديم تصريح مدع عام ضد شخص هدد رئيس بلدية أم الفحم

2020-05-22

حريق داخل منزل في عكا
حريق داخل منزل في عكا

2020-05-22

حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة
حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

2020-05-22

الأكثر قراءة

رفض فلسطيني لـ

رفض فلسطيني لـ"مساعدات" الإمارات التطبيعية

2020-05-21
السلطة لإسرائيل:

السلطة لإسرائيل: "لن نسمح بالفوضى والعنف حتى في ظل وقف التنسيق الأمني"

2020-05-21

"الهجوم السيبراني ليس إيرانيا إنما من غزة وتركيا"

2020-05-21

"الحكومة الفلسطينية تعلن تحرّكها لتنفيذ قرارات عباس"

2020-05-21
غزة تسجّل ارتفاعا حادًّا في عدد مصابي كورونا

غزة تسجّل ارتفاعا حادًّا في عدد مصابي كورونا

2020-05-21