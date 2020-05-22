تقرير مُصوّر | سائقو "كافيم" العرب بين مطرقة العنصرية وسندان كورونا

أعدّ الزميل أنس موسى تقريرًا صحافيًا مصورًا، يسردُ الظروف الصعبة التي يُعاني منها سائقون عرب في شركة "كافيم" للمواصلات، وعلى رأسها العنصرية التي ازدادت حدةً في ظل وباء كورونا المستجد، والتي تسببت بإقالة البعض منهم.

وأوضح التّقرير أن الشركةَ هدّدت بعض السائقين العرب، بإيقافهم عن العمل، وفصلت آخرين، فيما تحاول فرضَ شروط عمل جديدة، إثر الوباء.

وكشف التقرير المُصوّر أن الشركة اتّبعت خطواتٍ "من طرف واحد"، كانت في العادة تُتخذ بعد استشارةٍ إدارية، ولا سيّما إذا كان الأمر متعلّقا بفصلٍ من العمل.

وأكد التقرير أن بعض السائقين العرب الذين أُقيلوا، قد تمّت إقالتهم "دون سابق إنذار"، فيما علمَ بعض السائقين أنهم أُقيلوا في رسالةٍ وصلت إلى هواتفهم المحمولة!