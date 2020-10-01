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انخفاض حالات كورونا النشطة في البلدات العربية.. ومعظمها في الجليل

تاريخ النشر: 01/10/2020 - 20:40

انخفاض حالات كورونا النشطة في البلدات العربية.. ومعظمها في الجليل
الشوارع فارغة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

انخفض عدد المصابين النشطين بفيروس كورونا في البلاد العربيّة، اليوم، الخميس، إلى 7602، بحسب ما بيّنت معطيات "الهيئة العربيّة للطوارئ" حتى الساعة السابعة صباحًا.

وبحسب المعطيّات، أصيب 498 شخصًا بالفيروس، الأربعاء، بينما أصيب 1523، منذ صباح الأحد.

ولا تشمل هذه المعطيات الأرقام من 25 بلدة عدد المصابين فيها أقلّ من 15.

ووصل عدد المصابين الكلي منذ بدء الجائحة إلى 35674.

وأشارت الهيئة إلى أنّ عدد الفحوصات في المجتمع العربي انخفض بشكل كبير في الأيام السبعة الماضية ليبلغ نحو 22,819 فحصًا فقط، وبهذا يبلغ مجمل عدد الفحوصات في البلدات العربية نحو 460 ألف فحص لتشكل نسبة الفحوصات الإيجابية من مجمل الفحوصات نحو 7.8% في المعدل العام.

ورصدت الهيئة ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الفحوصات الإيجابية في الشهر الحالي لتصل النسبة إلى 10.6% في المعدل الشهري في حين ترتفع إلى 12.0% في الأسبوع الأخير.

وبلغ مجمل عدد الحالات النشطة في منطقة الجليل 5,366 حالة، وبهذا تشكل الحالات في الجليل ما نسبته 71% من مجمل الحالات النشطة في المجتمع العربي في حين بلغ مجمل عدد الحالات النشطة في منطقة المثلث 1,955 حالة، لتشكّل 25.7% من مجمل الحالات وبلغ عدد الحالات النشطة في النقب 136 حالة لتشكل نسبة 2% فقط من مجمل الحالات النشطة.


#فيروس كورونا
#البلدات العربية
#الهيئة العربية للطوارئ
#معطيات كورونا
#إصابات كورونا

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