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إخلاء 50 منزلا في الرامة جراء حريق في حي الدبة

تاريخ النشر: 03/07/2021 - 17:05

إخلاء 50 منزلا في الرامة جراء حريق في حي الدبة
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أخلت الشرطة 50 منزلا في حي الدبة في بلدة الرامة، إثر اندلاع حريق ضخم، اليوم السبت، فيما أصيب 5 أشخاص في حريق اندلع في منطقة حرشية تقع في محيط متنزه الساخنة جنوب طبرية، حيث أتت النيران على عدد من المركبات.

وأفادت الشرطة في بيان صدر عنها بأنها "عملت على إخلاء أكثر من خمسين منزلا في الحي وأغلقت الطرق المؤدية إلى المنازل".

وعلم لاحقا أن طواقم الإطفاء تمكنت من السيطرة على ألسنة النار وإخمادها بشكل نهائي، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

من الحريق في الرامة

وفي متنزه الساخنة، أفادت طواقم الإنقاذ بأنها عملت على إخماد الحريق، الذي أدى إلى اندلاع النار في عدد من مركبات المتنزهين.

وأشارت إلى أن الشرطة تعمل على إخلاء المنطقة من المتنزهين.

وذكرت الطواقم الطبية أنها قدمت العلاج ونقلت إلى المشفى 5 إصابات طفيفة من جراء استنشاق الدخان.

الحريق في الساخنة

ويقع متنزه الساخنة بين قرية بيت ألفا العربية المهجرة (التي أقيمت بالقرب منه كيبوتس "بيت ألفا")، وقرية الساخنة الفلسطينية المهجرة (التي أقيمت على أراضيها كيبوتسات "بيت ألفا" و"نير ديفيد").

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#اندلاع حريق
#أحراش الساخنة
#حرائق
#الرامة

إخلاء 50 منزلا في الرامة جراء حريق في حي الدبة

إخلاء 50 منزلا في الرامة جراء حريق في حي الدبة

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