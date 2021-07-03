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حالة الطقس: حار وجاف

تاريخ النشر: 03/07/2021 - 07:36

حالة الطقس: حار وجاف
(أ ب
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم السبت، جافًا في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، وذلك مع استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو معتدلاً قي المناطق الجبلية حارًا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يتراجع تاثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة التي أثرت على البلاد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق، وحارا جدا في الأغوار، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، تنشط أحيانا، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يستمر الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويو الثلاثاء المقبل، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرًا، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#حالة الطقس
#كتلة هوائية حارة
#الأحوال الجوية

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